Confermato il finanziamento regionale per la riqualificazione del Palazzetto dello sport

Con determinazione del Dirigente della sezione amministrazione, finanza e controllo in sanità - sport per tutti della Regione Puglia è stata approvata la graduatoria definitiva dei partecipanti al bando per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi della amministrazioni comunali.

Tra gli enti ammessi, c'è anche Andria con un contributo di 100mila euro per la riqualificazione del Palazzetto dello sport.

Come da disciplinare, il soggetto beneficiario dovrà dichiarare di possedere la capacità amministrativa finanziaria operativa per dare attuazione nei tempi previsti all’intervento e acquisire il Parere CONI inerente l’intervento da realizzare prima dell’avvio delle procedure di affidamento.

Ciò che si andrà a realizzare dovrà rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV).

Gli interventi previsti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare approvato.

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità: