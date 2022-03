Emergenza guerra in Ucraina: le indicazioni della Caritas per gli interventi di solidarietà

La Caritas diocesana di Andria da seguito alle indicazioni di Caritas Internationalis e Caritas Italiana attraverso queste quattro azioni da mettere in atto per rendere concreta la solidarietà per l'emergenza della guerra in Ucraina :

1. raccolta fondi (info e modalità su https://www.caritasandria.it/cosa-puoi-fare/#dona-ora) a supporto delle Caritas nazionali coinvolte più direttamente dall'emergenza (Ucraina, Romania, Moldavia, Polonia);

2. richiesta di disponibilità di famiglie per accogliere i profughi (indicare la disponibilità a info@caritasandria.it);

3. essere vicini a cittadini ucraini presenti nei Comuni della Diocesi (Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge) segnalando la presenza a info@caritasandria.it.

4. richiesta di interpreti o traduttori della lingua ucraina.

Al momento dell'inizio dell'emergenza sono queste le azioni concrete necessarie. Non si fa menzione di raccolte viveri, farmaci o di beni di prima necessità che al momento non sono richieste dal circuito internazionale degli interventi organizzati dalla rete Caritas.