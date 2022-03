Ci sono tanti modi per seminare la pace. Uno di questi è combattere l'ignoranza, il pregiudizio, l'ipocrisia, il falso concetto che la pace sia fare quello che si desidera, magari calpestando i diritti degli altri.

In pieno clima di guerra e di disprezzo dei più deboli della società è stato pubblicato un libro che auspica la concordia e il benessere diffuso, che vuole diffondere conoscenza e pertanto favorire l'inclusione autentica dei bambini, ragazzi e giovani con disturbi dello spettro autistico.

Il libro si intitola “Un Bambino non speciale. Un clown e storie di autismo”, EtetEdizioni, scritto da Berardino Leonetti.

L'autore non è uno specialista di autismo, è un medico di famiglia e clowndottore a cui viene chiesto di approcciare i bambini con autismo da un centro di riabilitazione. Lui accetta ma pone come condizione un periodo di osservazione dei bambini, ammettendo di non sapere nulla di autismo. Inizia un viaggio pieno di sorprese e di meraviglia crescente che sfocia nel progetto di clownterapia. Alla fine di questo viaggio l'autore decide di condividere tutto quello che ha visto e vissuto con i lettori attraverso il testo. Ma, come ama ripetere, per lui il "testo in realtà è solo un pretesto" per parlare di inclusione e dei diritti dei bambini e delle loro famiglie.

La parte più corposa e più bella del libro è rappresentata dalle storie di dieci mamme che raccontano la storia dei loro figli. Storie di eroismo umile e tenace perché vissuto attimo per attimo sulla loro pelle.

Durante una serata presso l'istituto comprensivo Jannuzzi-Di Donna si è tenuta la presentazione del libro.

È stata una serata molto interessante e affollata da personalità autorevoli e cittadini desiderosi di conoscenza.

Tra gli altri era presente il vescovo Luigi Mansi che ha dichiarato: «Già conoscevo la realtà dell'autismo e già mi era tanto cara, per tante esperienze che mi è capitato di fare, ma con l'accompagnamento di questo libro ho imparato ancor di più ad accostarmi a questa realtà con amore e con rispetto, con il desiderio di capire e di saperne di più».

Come detto il libro descrive l'esperienza di un clowndottore, del tutto ignaro del mondo dell'autismo, che entra in un centro di riabilitazione per studiare un progetto di clownterapia e che si trova piano piano a scoprire un mondo che lo affascina. L'autore si appassiona sempre più e quindi incomincia un viaggio in cui incontra varie figure professionali che con i bambini autistici hanno un coinvolgimento continuo, come il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il pediatra, il terapista ABA, l'insegnante, la nutrizionista e soprattutto le mamme. E' con queste ultime che nasce un rapporto di fiducia e stima incondizionata che porta al racconto delle storie dei loro bambini.

E così il lettore vede con gli occhi dell'autore tutto quello che lui vede e vive le sue stesse emozioni.

È un libro che non ha nessuna ambizione di insegnare nulla se non il tentativo di condividere una esperienza, l'esperienza di un viaggiatore particolare, del tutto inusitata, perché fatta da medico e clown.

Tra le animatrici della serata c'era la professoressa Mariella Colasuonno, attrice e voce narrante di alcuni brani del libro, è intervenuta anche la Sindaca Giovanna Bruno che tra le altre cose ha dichiarato: «Le istituzioni desiderano ascoltare per trasformare in azioni le testimonianze, i racconti, le richieste, il vissuto dei cittadini».

Presenti le due presidenti a cui sono stati consegnati i libri, destinati alla raccolta di contributi volontari utili per i progetti associativi di volontariato: Francesca Sinisi, presidente di Asteroide B612, che supporta famiglie che vivono l'autismo, e Annamaria Pastore, presidente di In Compagnia del Sorriso, associazione di clowndottori.

Non ha fatto mancare il suo contributo la dottoressa Francesca Attimonelli, presidente della sezione di Andria dell' Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC) che ha ricordato come «Tutto parte dalla conoscenza e dalla inclusione. Parole molto importanti: lo studio, la formazione, l'approfondimento che si opera nelle scuole e l'inclusione ossia i comportamenti, gli atteggiamenti che ci portano a rapportarci agli alunni, anche a quelli non speciali. Tutto questo passa dall'aver cura degli altri. In particolare sottolineo il rapporto con le mamme che in primis contattano noi operatori scolastici». « »

L'ospitalità della conferenza è stata offerta dalla dirigenza della scuola nella figura della dottoressa Lilla Bruno, che è era presente anche in veste di presidente della sezione di Andria della F.I.D.A.P.A.

Un ospite a sorpresa molto gradito è stato Carlo Ceci Ginistrelli, giovane scrittore che ha pubblicato già due libri molto preziosi sull'autismo e cioè “AUT | OUT Lettere dall'autismo” Durango Edizioni e “Pensieri non detti” EtetEdizioni. Lo stesso Leonetti ha letto alcuni brani del libro di Ceci.

Emozionante anche la testimonianza di una mamma, la signora Lucia, che ha tra le altre cose ha detto: «In fondo quello che chiede chi vive una condizione autistica è uguale a ciò che chiedono tutti gli altri cittadini: essere felice e in pace. E noi che siamo forti glielo dobbiamo e non per carità d’animo, benevolenza o peggio ancora per compassione ma perché è loro sacrosanto diritto. Quando ci penso mi piace spesso chiamarlo: il diritto alla felicità. Questo voglio, non miracoli ma la realtà dei fatti, la normalità dell’esistenza».

Alla fine della serata si respirava un clima di gioia e di amore condiviso, due emozioni che di certo sono alla base di una pace interiore, una pace autentica.