Si dice sposa bagnata sposa fortunata. Vale anche vescovo bagnato città fortunata? Quel 5 maggio del 1940 in Andria pioveva a dirotto. Questo non impedì al vescovo Mons. Di Donna di inginocchiarsi in piazza Catuma, davanti a una folla sterminata, e baciare la terra. Il popolo capì il senso di quel gesto e cominciò una storia d’amore con quel vescovo venuto dall’Africa. Qualche settimana dopo quel gesto clamoroso l’Italia entra in guerra e il vescovo prende coscienza di una città povera, atterrita da un conflitto incomprensibile, che evidenziava il distacco tra i “cafoni” e le autorità fasciste. In Andria il fascismo era stato sopportato: gli andriesi non lo avevano mai applaudito “volentieri”. Momento culminante quando il popolo “arrabbiato” assaltò il palazzo del federale che, caduto nelle mani dei rivoltosi, rischiò una brutta fine. Fu l’intervento tempestivo del Vescovo a placare gli animi. Mons. Di Donna capì che polveriera poteva essere la sua città. La sua azione da allora si sviluppò su due piani: il colloquio con il Padre (passava ore intere da solo in ginocchio davanti al ss. Sacramento) e l’azione caritatevole verso i più bisognosi. Non ci fu alcuno che, avendo bussato alla sua porta, tornasse a casa a mani vuote.

Se una città rischia di diventare una polveriera la cosa peggiore è che venga a contatto con il fuoco. Accadde nel 1944 quando, essendo andati via gli inglesi, il partito comunista non trova di meglio che mandare in Andria tal Vincenzo Di Gaetano, famoso per il carattere violento tanto che girava in città armato con due pistole in bella mostra. Il cav. Vincenzo Fattibene (futuro direttore della polizia urbana), consapevole delle diverse condanne di costui subite per delitti contro il patrimonio, ebbe a definirlo “un segretario politico che non perdeva occasione per seminare odio e violenza”. Non era ancora finita la guerra e le istituzioni repubblicane non erano ancora nate, motivo per cui il Di Gaetano potette muoversi liberamente infuocando gli animi dei braccianti stanchi dei soprusi che il padronato agrario riservava loro.

Questa miscela esplosiva caratterizzò il nostro secondo dopoguerra portando alla violenza una popolazione normalmente tranquilla e tollerante. Fu dopo l’ennesimo episodio che il Corriere della sera se ne uscì con un titolo estremamente offensivo: “I Lupi di Andria”. Quel giornale del nord colse la parte violenta dell’episodio ma nascose la parte umanamente solidale. Era capitato che un gruppo di carabinieri di stanza a Barletta, intervenuti per sedare una sommossa, furono fatti prigionieri dai rivoltosi e sequestrati nella sede della sezione combattenti.

A questo punto il Vescovo Di Donna capisce che è la sua ora. Nonostante gli fosse stato consigliato di rifugiarsi in seminario per sottrarsi ai facinorosi, dopo aver fatto sapere che il pastore non abbandona l’ovile, il vescovo prende la strada e si reca sul posto dove sono prigionieri i carabinieri e qui avviene il miracolo a dimostrazione dell’animo buono degli andriesi anche quando soffrono. Il vescovo viene accolto con rispetto, riesce a parlare con i militi e i braccianti assiepati per paura di un ulteriore intervento delle forze dell’ordine e riesce a strappare il consenso per portare da mangiare. Fu il momento in cui gli animi si calmarono e il vescovo potette tornare a piedi in episcopio salutato con riverenza dalle persone che incontrava. Una volta in episcopio fece preparare del cibo e ritornò nella “prigione” portando da mangiare a tutti, carabinieri e braccianti. Impressionati da tanta bontà i braccianti rilasciarono i carabinieri che potettero ritornare a casa. Questo il Corriere della sera non lo vide.

Sull’esempio del vescovo che alterna preghiera e azione, in un palazzo di piazza Municipio di proprietà della famiglia Porro ci sono quattro donne che pregano dalla mattina alla sera. Pregavano per la pace in Andria. Gli altri agrari erano andati via da Andria pur essendo essi in parte i responsabili del malcontento diffuso. La fine della guerra e il rientro dei soldati sopravvissuti aumentò a dismisura la manodopera disoccupata. Gli agrari avevano terreni non lavorati da anni per cui avrebbero potuto accogliere un po' di braccia in più. Invece si irrigidirono a difesa dei propri privilegi con il risultato di esasperare gli animi. Le sorelle Porro non pensarono minimamente di andare via. Sapevano di poter contare sulla stima dei tanti e sul rispetto generale. Tutti conoscevano la loro bontà d’animo e soprattutto le opere di bene che distinguevano il loro comportamento. Erano ricche ma esse vivevano da povere dando il resto in opere di carità anche importanti come l’elargizione ai salesiani dei soldi per l’acquisto del terreno su cui sarebbe sorto poi l’oratorio.

Ma passata l’emozione della liberazione dei carabinieri il clima in città diventava ogni giorno più agitato: gli agrari si irrigidivano nel divieto a venire incontro alle esigenze del disoccupati non rendendosi conto che il fascismo, che aveva garantito loro una specie di protezione, era caduto e quindi l’autorità comunale o di governo non avevano ancora la forza per imporre l’ordine pubblico. In questo contesto si inserirono gli “attivisti rossi” del Di Gaetano, che, scorrazzando in città con il viso nascosto dalle maschere di carnevale (5-6-7 marzo) e proclamando una repubblica rossa, contribuirono a far salire la tensione. Fu il momento in cui gli uomini proibirono alle mogli, figlie e bambini di uscire di casa: tutti si rendevano conto che poteva accadere il peggio. Lo capì anche il vescovo che aveva convocato una riunione in episcopio tra amministratori, sindacalisti e religiosi per trovare ancora una volta una soluzione pacifica. A un certo momento mons. Di Donna si rivolse direttamente a Di Vittorio, famoso sindacalista della CGIL, perché impegnasse la sua autorevolezza a calmare gli animi: invece si sentì rispondere gelidamente dal sindacalista “mi stia bene, reverendo” mentre si dirigeva verso la porta. Il vescovo capì che da quel momento tutto poteva accadere. Pertanto si rifugiò nella cappella a pregare il buon Dio perché illuminasse le menti. In piazza municipio il tumulto cresceva perché in tanti lo fomentavano.

Anche il cielo si rabbuiava e minacciava pioggia. Nella città le donne si riunivano per recitare insieme il rosario perché il cielo scaricasse la sua acqua. Avevano capito esse che solo la pioggia poteva far evitare il peggio disperdendo la folla. Insomma Andria era come sospesa in attesa degli eventi e tutti sappiamo quanto può essere pericolosa l’attesa. Infatti in giro per la città i braccianti bussavano ai palazzi degli agrari nel tentativo di imporre “il lavoro arbitrario”, cioè i braccianti si sarebbero recati liberamente nei terreni e mettersi a lavorare costringendo i padroni a pagare le giornate. Ma nei palazzi non trovavano nessuno.

Intanto sul palazzo Porro si continuava a pregare. Più salivano le urla più esse pregavano. Sulla vicenda della loro uccisione si è preferita una spiegazione di carattere sociale: la rabbia della gente. Per la verità una ricerca esaustiva di carattere storico non è stata ancora fatta. Anche la sentenza della magistratura sa più di compromesso politico (per evitare una peggiore sommossa popolare) anziché tentativo di fare giustizia. Come sempre accade nelle sommosse sono i più deboli a pagare le conseguenze. Quando si scatena una guerra la prima cosa che si fa è crearsi un alibi. Lo fece Hitler per aggredire la Polonia, lo ha fatto in questi giorni Putin. Fatte le debite proporzioni, anche in Andria si udirono degli spari che nessuno ha certificato da dove provenissero. L’unico posto da cui non potevano partire era il palazzo Porro.

La tradizione più credibile colloca la famiglia Porro in Andria a partire dall’inizio del cinquecento. Una famiglia che si era contraddistinta per una serie di uomini probi e saggi e donne amanti della virtù; una famiglia che si nutriva della passione per l’agricoltura che curava per arricchire la città di tante iniziative benefiche. A questa famiglia appartenevano le quattro sorelle che vivevano povere per fare il bene agli altri. E i malvagi non amano le persone buone. La malvagità con cui ne trucidarono due di loro fa memoria non di vendetta ma di cattiveria senza limiti. Che questo era vero bastano le parole delle sorelle sopravvissuteStefania e Vincenza proclamate in tribunale: non conoscevamo nessuno, abbiamo perdonato e per noi il fatto è chiuso. Carolina e Luisa avevano già perdonato la sera di quel maledetto 7 marzo.Mons. Di Donna chiese perdono a Dio per la cattiveria umana il venerdi santo successivo portando in processione scalzo la sacra Spina. E allora non c’era l’asfalto, tanto che si ritirò sanguinante.

“La razza umana non ha riconosciuto il suo Profeta e l’ha ucciso, ma ama i suoi martiri”. Dostoevskij.

NOTA: gli uomini responsabili devono perseguire la pacificazione prima di tutto altrimenti fa spazio alla barbarie, come in questi giorni.