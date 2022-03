"Prendersi Cura della donna…oggi": racconti, emozioni e suggestioni con le voci della comunità. L'evento, inserito nel calendario degli appuntamenti per l'8 marzo nella città federiciana ha visto, ieri, grande partecipazione nella sala consiliare.

Tutti gli ospiti, attraverso i loro interventi hanno dato un valido contributo alla giornata formativa, informativa e di sensibilizzazione che si colloca all’interno di una progettualità più articolata promossa dal Circolo della Sanità di Andria “Tutti per la cura di tutti” in collaborazione con gli Assessorati alla Bellezza e alla Persona del Comune di Andria, l’ASL BT, l’Ufficio Diocesano Pastorale della salute, il C.I.S.A. ed in rete con altre realtà territoriali: Andrialive, C.A.L.C.I.T., Camminare Insieme, Centro Zenith, Croce Rossa, E.S.A.S., F.I.D.A.P.A., Gruppo CON, Istituto “Quarto di Palo”, Misericordia, Neverland, Nuovi Orizzonti, Questa Città, Si può fare, U.N.I.T.A.L.S.I.

Tutti per la cura di tutti è un progetto che mette insieme, dunque, diversi partner per accendere focus interessanti, visti i tempi che stiamo vivendo, dopo l'emergenza sanitaria e oggi con situazioni emergenziali di ben altra portata: «Con questo evento vorremmo puntualizzare la nostra attenzione e condividere le nostre riflessioni di comunità su quello che oggi è il prendersi cura della donna. Sicuramente usiamo spesso come sinonimi il termine "cura" e il termine "prendersi cura", ma noi oggi vogliamo andare oltre gli interventi un po' più tecnici che riguardano la malattia, la remissione dei sintomi, oggi vogliamo parlare dei bisogni della donna, di quella che è la sua sofferenza e di come possiamo prenderci cura di lei per sostenerla, incoraggiarla e riuscire anche a farla risollevare, nonostante le difficoltà, le sfide e gli impegni che la vita le riserva» - commenta la dott.ssa Flora Brudaglio - .

Possiamo affermare dunque la presenza sul territorio di una rete di supporto per tutte le donne andriesi e non solo: «Sicuramente c'è una rete - continua la dott.ssa Brudaglio. Questo evento è una tappa di un progetto comunitario un po' più ampio, condiviso, che nasce dal messaggio etico e culturale che la pandemia ci ha riservato: ricominciare dalle persone più a rischio; proteggere le persone più fragili e le persone che hanno bisogno di percorsi di cura adeguati preferenziali e più specifici. Il Circolo della sanità di Andria con questa proposta culturale comunitaria vuole attivare, in collaborazione con le istituzioni, sinergia con le altre realtà associative del nostro territorio e percorsi di co-progettazione mettendo un po' da parte i tecnicismi ma operando con un'integrazione di saperi e cercando di valorizzare tutte le risorse per il bene comune».

«Questo incontro e questa rete di comunità ci aiuta oggi a toccare la dimensione e la sensibilità al femminile, attraverso racconti, dialoghi, poesie e canti - commenta l'assessora alla Bellezza Daniela Di Bari -. In particolare, il progetto Tutti per la cura di tutti lavora nella dimensione di cura elaborando percorsi di bellezza. Quando è incominciata questa idea un po' con tutti gli altri partner aveva questa indicazione precisa e particolare: prendersi cura attraverso la bellezza nel territorio elaborando percorsi, nella città, di educazione al bello lavorando anche con le fragilità e soprattutto con quelle dimensioni di povertà che si possono incontrare».

L'otto marzo è inevitabile non parlare di pari opportunità: «In realtà bisognerebbe parlare ogni giorno di pari opportunità - commenta l'assessora alle Pari Opportunità, Viviana Di Leo - la strada da fare è ancora tanta, lunga e tortuosa. Oggi mi piace dedicare questa giornata alle donne che stanno soffrendo e che stanno comunque lottando in Ucraina ma anche a tutte quelle donne che affrontano battaglie quotidiane quindi le nostre sorelle, le nostre madri, le nostre figlie. È una giornata importante ed è importante non festeggiare ma parlarne, ricordarla e parlare dei diritti che abbiamo raggiunto e che ancora dobbiamo raggiungere».