Multiservice, USB: «È ora il momento delle decisioni»

L’Unione Sindacale di Base dalla “fondazione” della Andriamultiservice, da parte dell’Amministrazione Comunale di Andria, segue i Lavoratori della municipalizzata.

«Anni, per la precisione 22, non sempre facili ed a volte tortuosi ma che hanno avuto un grande beneficio per la Comunità andriese. Due decenni in cui la nostra azione Sindacale è stata fatta di lotte per il riconoscimento del lavoro delle maestranze ma sempre partendo dalla importanza, Pubblica, del servizio svolto dalla Società.

La crisi economica del Socio, il Comune, crea notevoli difficoltà all’Azienda ed ai Lavoratori, che è bene ricordare hanno pagato un conto salato in termini economici.

Oggi, dopo un anno difficile, fatto di trattative, tavoli, incontri e quant’altro ed una dura vertenza è arrivato il momento di dare seguito agli impegni presi. Oggi è il momento delle decisioni. Decisioni che erano state prospettate dal Comune di Andria nell’ultimo incontro, presso la Prefettura della BAT dello scorso 11 gennaio, che non trovano ancora atti concreti (l’affido dei Servizi) ma che addirittura vedono un'altra proroga di alcuni mesi.

Riteniamo che l’affidamento dei Servizio “storici”, finora svolti egregiamente dalla Multiservice, cosi come l’affidamento di “nuovi” Servizi potranno dare slancio alla “ripresa” e salvaguardia della Società in House del Comune.

Siamo certi che la Sindaca, Avv. Giovanna Bruno, e la Giunta Comunale vorranno onorare l’impegno preso con le Organizzazioni Sindacali. Noi, da parte nostra, abbiamo sollecitato la ripresa del “tavolo” comunale che deve andare di pari passo con quello già attivo in azienda».