La Caritas diocesana destina la tradizionale colletta della Quaresima ai profughi dell’Ucraina

In occasione della Quaresima ogni anno la Caritas diocesana, organismo pastorale della Chiesa di Andria, indice una colletta a favore delle popolazioni dei Sud del Mondo. Quest’anno l’attenzione era stata già riposta alle rotte migratorie dell’Est Europa, situazione aggravatesi con il recente scoppio della guerra in Ucraina. Pertanto la tradizionale colletta andrà a beneficio dei profughi e dei migranti che transitano verso i nostri paesi. Il progetto è in collaborazione con le Caritas locali o nazionali.

In modo particolare ci sono due attività che sono state organizzate per conoscere meglio la situazione dei profughi e migranti e favorire una riflessione e presa di coscienza:

1. Un incontro formativo aperto a tutti con Daniele Bombardi, operatore di Caritas Italiana in Bosnia Erzegovina, che affronterà il tema “Uno sguardo ad Est: migranti e profughi”, giovedì 17 marzo ore 19.00 presso l’Opera diocesana “Giovanni Paolo II” in Via Bottego, 36;

2. Un concorso rivolto a ragazzi dai 10 ai 19 anni, da soli o in gruppo, per la realizzazione di un video sul tema dei profughi e migranti.

Tutte le info e modalità si possono trovare su https://www.caritasandria.it/varie/quaresima-di-carita-2022/