È "AscuoliAmo" con il CPIA BAT "Gino Strada"

Il CPIA BAT “Gino Strada” si è candidato con successo all’Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale“ per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Con il progetto “AscuoliAmo”, si è inteso perseguire l’Obiettivo specifico 10.3: innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.

“AscuoliAmo” prevede 20 moduli di ampliamento dell’offerta formativa, nell’ambito di intervento dell’Azione 10.3.1: percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.

Le aree di intervento del “Gino Strada” sono le seguenti: 8 moduli di murales; 3 moduli di cucina; 2 moduli di lingua inglese nella Casa circondariale di Trani; 4 moduli di fitness; 1 modulo per l’attestato di formazione che abilita alla conduzione del Carrello Elevatore; 2 moduli di formazione e acquisizione della certificazione Eipass.

Proprio questi ultimi moduli meritano una menzione speciale.

Il modulo “Maestri Elevatori”, oltre alla formazione abilitante per la guida del carrello elevatore, prevedeva anche il corso di formazione sulla sicurezza generale e specifica.

Gli iscritti al corso sono stati 26. Il corso è iniziato il 10 febbraio. Il 21 febbraio si è tenuto il test e, a conclusione della formazione sulla sicurezza generale e specifica, tutti i 26 corsisti hanno superato la prova. Il 22 febbraio è iniziata la parte teorica della formazione abilitante per la guida del carrello elevatore e giovedì 3 marzo, con la prova pratica di guida, 25 iscritti su 26 hanno superato la prova.

Quanto al Corso Eipass, il CPIA BAT “Gino Strada” ha acquisito il titolo di Ei-center autorizzato. Il 12 febbraio ha avuto inizio il primo dei due corsi programmati per la certificazione EIPASS 7 MODULI USER della durata di 30 ore al quale ne seguirà un altro sempre di 30 ore.

I corsi sono gratuiti. Il numero degli iscritti al corso Digita-All-One è di 34 e si tiene in modalità on line. Sabato 5 marzo c’è stata la prima sessione d’esame con le prove relative a primi due moduli USER. Più che confortanti i risultati: il modulo 1 è stato superato da 31 corsisti su 34; il modulo 2 è stato superato da 32 corsisti su 34.

Il dirigente scolastico Paolo Farina ha così commentato: «Sono grato allo staff di presidenza, in particolare al vicario prof. Matteo Muolo, e al personale di segreteria, in particolare alla DSGA dott.ssa Mariangela di Schiena, che, sobbarcandosi un notevole e straordinario impegno, consentono al CPIA BAT “Gino Strada” di essere sempre più scuola di frontiera: una frontiera aperta e accogliente nei confronti di quanti intendano riprendere in mano il filo della propria formazione e approfittare delle occasioni gratuite che solo la pubblica istruzione può offrire».