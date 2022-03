I Padri Trinitari attivano una raccolta materiale per la comunità di Cracovia

Il presidio di riabilitazione “Quarto di Palo Monsignor di Donna” ha attivato un punto raccolta di materiale per la popolazione Ucraina da destinare alla comunità Trinitaria di Cracovia. Così come suggerito dalle linee guida ministeriali i beni raccomandati sono: medicinali (antinfiammatori, medicazioni e vitamina D); prodotti per l'igiene personale (spazzolini e confezionati singolarmente, dentifricio, shampoo, bagnoschiuma, detersivi per il bucato, pannolini per bambini e per adulti); cioccolatini e barrette per i bambini e per la gente che dopo un lungo viaggio ha bisogno di cibo nutriente; asciugamani, sacchi a pelo, powerbank a materiale scolastico (matite, quaderni e colori).

Chiunque voglia partecipare con donazioni può mettersi in contatto con i Padri Trinitari allo 0883 54 28 11

Padre Francesco Prontera: «Abbiamo accolto la richiesta d’aiuto della comunità dei nostri fratelli Trinitari in Polonia, a Cracovia e dopo esserci sincerati delle reali necessità, abbiamo attivato le nostre conoscenze per reperire materiale utile che, assieme a quanto finiremo di raccogliere nelle prossime settimane, provvederemo a spedire con i nostri mezzi. La rete del dono si è già mobilitata e sta dimostrando grande generosità. Avremmo dovuto gioire per l’allentamento della emergenza sanitaria e invece siamo nel mezzo di una crisi dettata da questa assurda guerra le cui conseguenze non possiamo prevedere. Nell’attesa che si arrivi ad un negoziato e che prevalga il buonsenso e la pace, l’auspicio è che sia garantito l’accesso alle zone di conflitto e si assicurino i corridoi umanitari. Intanto non possiamo che ringraziare quanti si stanno prodigando in queste settimane nell’accoglienza dei profughi».