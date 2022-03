Diaconato e presbiterato, domani la cerimonia di ammissione di Francesco Liso e Davide Porro

La Comunità Ecclesiale di Andria, grata al Signore per il dono delle vocazioni, è lieta di annunciare che sabato 12 marzo 2022, alle ore 19:00 nella chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in Cielo”, durante la celebrazione Eucaristica, presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria Mons. Luigi Mansi, si terrà il rito dell’ammissione, tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato, dei seminaristi Francesco Liso, originario della parrocchia S. Andrea Apostolo, in Andria e Davide Porro, originario della Parrocchia S. Giuseppe Artigiano, in Andria.

Con il rito di ammissione tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato “colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l’ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l’ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato e al presbiterato”.

In questo stesso giorno ricorre il 6° anniversario dell’ordinazione episcopale del Vescovo Luigi. La Chiesa di Andria si stringe attorno al suo pastore, elevando al Signore il ringraziamento e la gratitudine per il prezioso ministero alla guida della Diocesi.

Gli auguri più sinceri al Vescovo per un fecondo ministero pastorale e ai due seminaristi per il loro cammino.