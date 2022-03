Anche Andria aderisce alla 18esima edizione di "M'illumino di meno"

Anche oggi al via la celebre campagna radiofonica “M’illumino di Meno”.

L’edizione 2022 di M’illumino di Meno, organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, prevede l’adesione di due “mentori”: l’ultraciclista Paola Gianotti e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso. La prima in quanto testimonial attiva della bici e il secondo quale promotore delle piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica.

Da una parte, la mobilità sostenibile con la bicicletta, che ne è simbolo, ha un effetto immediato sulla riduzione dell’inquinamento dovuto ai carburanti fossili; dall’altra, le piante sono i più efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione – nonché i più belli.

Così, se il G20 ha deciso di piantare 1000 miliardi di alberi entro il 2030, Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale fanno la loro parte per salvare il pianeta coinvolgendo il pubblico radiofonico nella creazione del primo bosco diffuso di M'illumino di Meno, grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri: in particolare attraverso il progetto Un albero per il futuro gestito dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, che prevede di piantare 50.000 alberi in 10 anni «con l’obiettivo di creare un bosco diffuso in tutta Italia, fatto di piccoli alberi di specie autoctone che cresceranno con noi accompagnandoci in un percorso che aumenti la qualità ambientale».

Il Comune ha inviato la propria adesione e deciso lo spegnimento di Piazza Bersaglieri d'Italia, Piazza Imbriani e Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 20.00 alle 21.30.

Quest’anno M’illumino di Meno invita tutti a pedalare, rinverdire, migliorare e a spegnere le luci come gesto di pace.

«L’iniziativa - sottolinea a sua volta Legambiente - prevede il ritrovo dei partecipanti in piazza Vittorio Emanuele alle ore 20 per un presidio con lettura di messaggi di sensibilizzazione sulle diverse tematiche ambientali.

All’iniziativa aderiranno le attività commerciali del centro che diminuiranno l’intensità dell’illuminazione esporranno una candela come simbolo del risparmio energetico.

Parteciperanno inoltre le associazioni Croce Rossa Italiana sezione di Andria, 3 Place, Filomondo».