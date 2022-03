Anche per molti anni dopo la guerra piazza Vaglio era rimasto il centro commerciale della città. Centro commerciale si fa per dire perchè in realtà era un mercato ortofrutticolo. Poiché l’ortofrutta era la base principale dell’alimentazione andriese è chiaro che intorno fiorissero anche altri negozi alimentari. L’ortofrutta si vendeva prevalentemente ai fruttivendoli, in particolare quelli ambulanti, ma sul tardi anche il comune cittadino poteva affacciarsi per fare la spesa e i più poveri per rovistare tra i rifiuti alla ricerca di qualche prodotto per sfamare la propria famiglia. La migliore verdura però si vendeva a kilometro zero segnalata dalla sedia davanti alla porta del coltivatore diretto.

Nel pomeriggio la piazza ritornava alla normalità e la vita riprendeva il ritmo tranquillo della quotidianità: dalla confinante piazza catuma arrivava nel tardi pomeriggio il brusio degli uomini che si accalcavano nel tratto di strada verso porta castello per “esporsi” ai fattori che si affacciavano a “prmett” la manodopera per i padroni: era in pratica un patto di lavoro dove il bracciante si impegnava ad andare in campagna mentre il fattore trattava sul prezzo della giornata facendoci la cresta rispetto alla somma prestabilita con il padrone. Verso sera poi la piazza si trasformava in una specie di salotto buono perché convenivano “l galandumn” per intrattenersi, gustare una ciofeca di caffè, scambiarsi le informazioni e tramare con e contro il potere.

Dopo la stradina che circonda palazzo Ceci sulla facciata di una casa la devozione popolare aveva realizzato una edicola contenente una lastra di zinco sulla quale c’era una pittura ad olio rappresentante un Crocifisso con ai lati San Riccardo, patrono principale di Andria, e san Sebastiano, diventato compatrono quando nel seicento aiutò gli andriesi a uscire dalla pestilenza che dimezzò la popolazione. Verso l’edicola si rivolgevano anche i commercianti per segnarsi dopo aver fatto il primo affare della giornata. Ancora oggi è usanza da parte di alcuni negozianti di farsi il segno della croce dopo la prima vendita della giornata per propiziare il buon andamento del lavoro. Quando la devozione era (è) sentita.

Quasi tutti i pomeriggi la signora Franceschina, che era rimasta vedova a causa della prima guerra mondiale e aveva perduto l’unico figlio durante la seconda) si affacciava su piazza Vaglio per deporre un lumino acceso perché la lampadina del portalampada era spenta da tempo. Era una abitudine iniziata durante la guerra quando la pubblica illuminazione veniva oscurata. La pensilina era alta per lei tanto che doveva ricorrere all’aiuto di qualche passante per collocarlo. Finita la guerra e tornata la pubblica illuminazione, l’edicola rimase spenta e Franceschina aveva continuato a portare quel povero lumino. Unpomeriggio proprio sotto l’immagine del Crocifisso stava un rumoroso gruppo di ragazzini a giocare a “pitt i pitt”. Era un gioco di gruppo che faceva molto divertire i partecipanti. Un ragazzo si poggiava con le braccia al muro e uno alla volta i compagni gli saltavano addosso canticchiando: pitt i pitt – i kavadd a pitt – pitt a u moir - kuand corn tinn ngoip? E con le dita di una mano indicavano il numero delle corna che il sottoposto doveva indovinare. Se indovinava si scambiavano la posizione, se non indovinava rimaneva sotto e saltava su l’altro compagno. La traduzione della canzoncina era alquanto strampalata ma serviva solo per accompagnare il gioco: bevi e bevi, cavallo (il ragazzo che stava sotto) bevi, bevi al mare, quante corna tieni in testa? E se mentre giocavano passava qualche uomo anziano lo sfottò era immancabile: u no, u no, quand corn tinn ngoip? E si allontanavano correndo.

Quel pomeriggio Franceschina si avvicinò ai ragazzi perché l’aiutassero a deporre il lumino sulla pensilina. Immediatamente il ragazzo che stava sopra si alza in piedi sulle spalle del poveretto che faceva il cavallo in quel momento e depose il lumino acceso al centro della pensilina. Inutile dire che “il cavallo” cominciò a scalpitare per il peso sopraggiunto ma Franceschina lo calmò con una caramella presa dalla tasca del grembiule dove teneva sempre un po' di riserva per i nipotini (figli della sorella) che spesso passavano a salutare la zia sapendo che una caramella non mancava mai. E Franceschina potette tornare a casa contenta di aver deposto anche quel giorno il lumino. Un giorno un bambino curioso le chiese perché ci tenesse tanto a mettere quel lumino e lei rispose che quella fiammella serviva a far vedere il Crocifisso il che induceva il passante almeno a segnarsi, poi perché lei non poteva andare più a trovare il marito e il figlio al cimitero e il lumino lo deponeva davanti al Crocifisso mentre biascicava un requiem aeternam. L’attaccamento del popolo alle immagini sacre e il ricordo dei defunti era un dovere che tutti avvertivano in maniera profonda. Era serena Franceschina nonostante tutto quello che le era capitato: la fiducia in Dio era totale.

Un giorno si trovò ad assistere alla cerimonia un prete di passaggio. Vista questa frotta di ragazzini con la vecchietta si ferma per vedere cosa facessero. Sentito il racconto si fermò con loro a dire un “Padre nostro”. Finita la preghiera, mentre la Franceschina andava via, Marco, un ragazzino di quinta elementare, volle approfittare della presenza del prete per agevolarsi in un compito scolastico. La maestra aveva chiesto a tutti i ragazzi di spiegare il nome della strada in cui abitavano. Allora molti nomi erano allusivi di eventi, situazioni particolari. I nomi ufficiali erano spesso sconosciuti o non interessavano. La parità di genere poi non era un problema. Marco non aveva ancora trovato la spiegazione per quella parola “vaglio” che indicava la piazza dove abitava. Lo chiese al sacerdote nella speranza di risolvere il problema. Il sacerdote fece sedere tutti sui gradini di un portoncino e raccontò partendo dai portoni di ingresso del palazzo ducale. E spiegò che l’ingresso vicino alla cattedrale era riservato ai padroni e loro amici: piazza la corte. Il secondo, quello che era di fronte a loro, era riservato ai traini e alle carrozze; il terzo che dava su piazza catuma era riservato agli operai-servitù-braccianti. Quando era il tempo del raccolto la merce, in modo particolare il grano, veniva portato sui carri appunto su piazza vaglio: il padrone (conte o duca) valutava – vagliava- la qualità della merce. Quella buona la tratteneva per se e per la città di Andria, il resto dava disposizione al “fattore” di venderla agli altri paesi. E raccontò che la merce doveva bastareper tutto l’anno e veniva conservata in alcuni sotterranei anche a forma di pozzo uno dei quali si vede ancora sotto l’altare della cripta della cattedrale dove era conservato il grano per il vescovo e il clero.

Chiaramente non mancano altre interpretazioni alla parola “vaglio”, ma al vostro narratore questa sembra la più verosimile perché egli l’apprese quando con gli altri seminaristi andò per la prima volta a visitare la cripta della cattedrale. Fu il parroco arciprete Lapenna a indicarci il pozzo coperto da una grata parlando proprio di granaio. Catuma, secondo quel sacerdote, era la focaccia calda che un forno la mattina serviva ai commercianti che si riunivano in piazza sin dal mattino presto per esporre la propria mercanzia. Una cosa è certa: quel nome è stato attribuito alla piazza da secoli e resiste ancora: chi sa che quella piazza si chiama piazza Vittorio Emanuele II?

I nostri nonni raccontavano di quella piazza come luogo di incontro, di manifestazioni pubbliche e poi di comizi. Iniziò su quella piazza anche la mia vita pubblica con un comizio in occasione della morte di Jan Palach, l’universitario cecoslovacco che si diede fuoco per protestare contro il regime russo. Nel mio cuore è ferma l’immagine che mio padre mi trasmise da quando ero ragazzino: alla fine della guerra piazza catuma si riempì di un popolo festante. Erano presenti le bandiere di tutti i partiti. Doveva essere bellissimo vedere i giovani gareggiare tra chi cantava Bandiera rossa (inno del pci) e chi cantava Biancofiore (inno della dc) abbracciati insieme. Fu forse la prima e l’ultima volta di una festa comunitaria dopo la guerra: la felicità per un pericolo passato. Subito dopo comparve all’orizzonte “signora violenza” che ci portò al delitto delle sorelle Porro. E la storia di Andria prese un’altra piega.

NOTA:

Per fortuna fu una breve parentesi. Si son dette tante cose sulle responsabilità degli avvenimenti riguardanti le sorelle Porro. Se i giudici avessero punito anche i mandanti e gli istigatori di quelle sommosse il rischio di una carneficina sarebbe stato reale. Due uomini di valore trovarono la soluzione che pacificò la popolazione. Jannuzzi e Sforza, i due avvocati avversari, decisero che la responsabilità era personale e quindi furono puniti solo i 130 individuati come partecipi alla violenza. Principio che nel frattempo veniva anche inserito nella nascente Costituzione. E’ tempo che si ricostruisca la storia nella sua interezza, anche perché alcuni di quei 130 forse non erano del tutto colpevoli. La sociologia è valida per capire la storia ma non per farla. Il popolo, quella sera del 7 di marzo, “non si mosse”, quando lo fece fu per scappare a casa. Quindi smettiamola con la folla inferocita.