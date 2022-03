Concorsi al comune di Andria: cambia il regolamento

Cambia il regolamento sulla disciplina dei concorsi del Comune di Andria, approvato nel lontano 2006. Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per rendere “più attuali” le modalità di assunzione presso l’ente.

Per ciò che riguarda i concorsi pubblici per esami e quelli per titoli ed esami è stata aggiunta la prova preselettiva qualora presentino domanda un numero di partecipanti pari a 20 volte i posti messi a concorso.

A tale prova potranno essere ammessi, con riserva, tutti i candidati che abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione. I candidati saranno convocati con avviso pubblicato sul portale istituzionale. Esonerati dalla preselettiva saranno, così come previsto dalla legge, i soggetti con invalidità pari o superiore all’80% come risultante da apposita certificazione medica.

Saranno ammessi alle successive fasi concorsuali i candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria in numero pari a 20 volte ai posti messi a concorso, previa verifica della regolarità delle domande di partecipazione. Il numero dei candidati ammessi potrà essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile.

Ai concorrenti potrà essere assegnato un punteggio massimo di 40 punti, pari al numeri dei quesiti a risposta multipla che saranno sottoposti e che riguarderanno le materie previste dal bando, con esclusione delle materie aggiuntive della prova orale di competenza dei membri aggiunti (lingua straniera, informatica e psico-attitudinale) cui rispondere in un tempo predeterminato.

In alternativa alla preselezione in presenza, ovvero in remoto, fermo restando una specifica disposizione del bando di concorso, la preselezione potrà avvenire con la sola valutazione dei titoli legalmente riconosciuti purché il numero di domande pervenute risulti essere di numero superiore a 20 volte i posti messi a concorso.

Un’altra novità riguarda la procedura comparativa e le progressioni verticali. Al fine di valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti interni, l'Amministrazione potrà programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni personali adattandola alle proprie esigenze organizzative. Inoltre, l'ente potrà fare ricorso all'utilizzo per scorrimento delle graduatorie finali di merito, a condizione che la procedura selettiva di progressione verticale sia stata impostata utilizzando i criteri di espletamento e di valutazione dei concorrenti similari a quelli del concorso pubblico (possesso del diploma di laurea, effettuazione di una prova scritta e di una prova orale, conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche).

Le nuove disposizioni saranno applicate ai bandi futuri. Il concorso in essere per l'assunzione di 3 Istruttori direttivi amministrativo/contabile (cat. D) sarà espletato con le vecchie modalità, ovvero, senza la prova preselettiva.

Concorso che quando sarà espletato non risolverà le carenze dell'ente che a causa della situazione economico-finanziaria e, di conseguenza, dei limiti assunzionali necessita, come da fabbisogno, di nuomerose unità per provare a ripartire perché, al netto di chi amministra, un ente pubblico funziona se ha una solida macchina amministrativa ben funzionante.