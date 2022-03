Corsi di Primo Soccorso RCP per alunni e docenti dell’Ites-Les "E.Carafa"

Sono in corso, all’Ites-Les “E.Carafa” di Andria, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ore di formazione in presenza per gli alunni delle classi quinte, finalizzate ad acquisire abilità e competenze circa l’uso del defibrillatore e delle manovre di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare.

I dati sui decessi per arresto cardiaco o per soffocamento sono allarmanti, talvolta anche per ritardi nei soccorsi che, se effettuati con tempestività, potrebbero salvare molte vite umane. L’American Heart Association ha promosso una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di una formazione che valorizzi la Scienza della Rianimazione.

L’istituto Carafa ospita, nelle giornate del 8-16-17-21 marzo, gli operatori del “Progetto Assistenza” i quali hanno consentito agli alunni di accostarsi ad un servizio di formazione e certificazione per corsi BLSD-PBLD - abilitazione per l’uso del defibrillatore e workshop salvavita.

L’attività ha coinvolto i ragazzi, che sono apparsi interessati dalle varie dimostrazioni su manichini digitali, per esser pronti ad eventuali interventi all’interno della scuola, ma anche fuori di essa.

La stessa formazione ha coinvolto, il 28 febbraio scorso, il Dirigente Scolastico, prof. V.Amatulli, i docenti e il personale amministrativo del Carafa. Al termine del corso, i partecipanti conseguono una certificazione biennale di abilitazione internazionale all’uso del defibrillatore con patentino individuale.