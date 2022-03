La Sindaca incontra i nuovi vertici della Asl Bt

Incontro a Palazzo di Città del sindaco con Ia nuova DG ASL BT, dott.ssa Tiziana Dimatteoe il nuovo Direttore Sanitario della ASL BAT, dott. Alessandro Scelzi.

L'occasione è stata opportuna per soffermarsi su diverse problematiche: nuovo Ospedale, sede ASL di via Fornaci, trasporto disabili, poliambulatori, pronto soccorso dell'attuale ospedale, finanziamenti PNRR, neurodiversità, gestione pazienti fuori regione e altro ancora.

Un primo momento conoscitivo, ma anche di approfondimento di aspetti particolari che incidono sulla sensibilità cittadina.

​«Ho avuto piacere di soffermarmi a lungo con la dott.ssa Dimatteo - ha dichiarato la sindaca Bruno - cogliendone sensibilità e spiccata attenzione. Di tante questioni era già perfettamente a conoscenza, essendone fatta carico sin da subito.

Abbiamo evidenziato da ambo le parti la necessità di muoverci in sintonia, per concludere tante questioni già avviate e per spingere al massimo sul nuovo ospedale, di concerto con la Regione. Nel frattempo, tra tante priorità che sono ben consapevole esistono, mi sono permessa di caldeggiarle in maniera particolare le condizioni del pronto soccorso dell'attuale nosocomio, che merita attenzione immediata».

​«Oggi ci siamo confrontati con la sindaca di Andria e insieme abbiamo affrontato temi di particolare interesse per i cittadini e gli utenti dei nostri servizi - ha detto la Direttrice Dimatteo - seguiranno approfondimenti mirati e finalizzati alla risoluzione di questioni che sono già alla nostra attenzione dal primo momento. Ci ha fatto molto piacere constatare un clima di confronto, un atteggiamento collaborativo e dialogico che sono certa porterà a risultati immediati e tangibili».