«Un messaggio per tutta la cittadinanza: io ho subito letto "Nontiscordardime" e mi piace tanto il collegamento che state facendo tra il prendersi cura dell'ambiente e il prendersi cura delle persone»: si può sintetizzare così, con le parole dell'assessora alla Persona Dora Conversano, il grande e meraviglioso lavoro che alunni e docenti della "Dante Alighieri" hanno portato avanti nelle ultime settimane aderendo all’iniziativa “Nontiscordardime – Operazione scuole pulite", promossa da Legambiente. Venerdì scorso l'evento centrale, alla presenza della già citata assessora Conversano, dell'assessora Daniela Di Bari, dei Carabinieri del Nucleo Forestale e del Presidente del circolo Legambiente di Andria Riccardo Larosa.

La dimostrazione che il lavoro silenzioso di tanti docenti (e non solo) in questa scuola di periferia, bellissima ma a volte dimenticata, può scrivere pagine di eroismo quotidiano che meritano di essere raccontate e che fanno sventolare alta la bandiera di una categoria professionale che si trova a sopperire a molte carenze strutturali svolgendo un ruolo educativo. Non a caso, la presenza di alcuni genitori ha sancito, venerdì scorso, il patto che anima la "Dante Alighieri": essere baluardo di legalità, di bellezza, di cultura coinvolgendo i ragazzi in un'età molto difficile, la prima adolescenza, mostrando loro un'alternativa all'illegalità, al degrado, ai comportamenti incivili.

Ecco, una scuola intera che diventa specchio di buone intenzioni realizzate, di lavoro per le piante, gli animali e i cuori: così sono stati realizzati «fiori colorati che donano un’aria di freschezza e di primavera e che portano la semplicità e la bellezza della natura nella nostra scuola», casette per gli uccelli e un’oasi felina che possa fungere da ricovero per i randagi del quartiere, riflessioni in versi e un rap per dare consigli, panchine dai pallet per dare la possibilità di leggere e fare lezione in giardino, fioriere e vasi da materiali riciclati.

Dopo i mesi passati in casa davanti a uno schermo, in solitudine, queste attività restituiscono ai nostri ragazzi l'aria tersa, le risate, il sole, la compagnia di amici e insegnanti.