Nuova maturità, parola agli studenti andriesi: «Ministero ha messo una toppa, ma decisione tardiva»

Due giorni di discussioni, di animi "caldi", dopo che lunedì scorso il Ministero dell'Istruzione ha finalmente scoperto le carte: la nuova maturità ritorna a due scritti e il maxi orale finale; per la votazione finale, massimo 50 punti potranno essere attribuiti per credito scolastico, 15 punti per la prova scritta di italiano, 10 per la seconda prova, fino a 25 per l’orale.

La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai canditati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.



Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Ad esempio, Lingua e cultura latina per il Liceo classico, Matematica per lo Scientifico, Economia aziendale per l’Istituto Tecnico, Settore economico, Indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, Igiene e cultura medico-sanitaria per l’Istituto Professionale, Settore Servizi, Indirizzo “Servizi socio-sanitari” (nell'Ordinanza l'elenco per tutti gli indirizzi di studio).



La predisposizione della seconda prova quest’anno sarà affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria. Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda prova.



È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.

Questo esame è frutto di un "compromesso", raggiunto dopo settimane di proteste da parte degli studenti. «L’importanza della presenza delle prove scritte - scrive uno studente del Liceo "Troya" -, per salvaguardare l’intero impianto pedagogico-educativo, è indiscutibile. É contestabile la modalità della loro reintroduzione, dopo due anni di didattica distante, parziale e discontinua. Una decisione tardiva, improvvisa; un fulmine a ciel sereno, dopo aver -Ministro e fonti ministeriali- continuamente confermato, seppur in via solo ufficiosa, l’impianto del maxi-orale proposto negli ultimi anni. Per fortuna si è messa una toppa; dare più peso a crediti ed esame orale, con seconda prova dal punteggio inferiore e scelta dall’istituto, appare come una giusta via di mezzo. Si torna alla normalità (quella che tutti abbiamo sempre auspicato), senza dimenticare ciò che normale, negli ultimi tempi, non è stato».

«Una decisione che non tiene in considerazione che siamo studenti che arrivano da praticamente tre anni di pandemia e di Dad a fasi alterne - chiosa un altro studente del Liceo Scientifico "Nuzzi" -: sicuramente avremo più difficoltà a sostenere un esame come questo rispetto a quello degli ultimi due anni. Alcuni di noi hanno conosciuto alcuni professori solo quest'anno, dopo averli visti praticamente solo negli schermi dei pc: era davvero indispensabile "questa" maturità?».