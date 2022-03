Posate di metallo nelle mense scolastiche, Conversano: «Si rafforza impegno per l'ambiente»

La Ditta Pastore concessionaria del servizio di Refezione scolastica presso le scuole dell’Infanzia e le scuole Primarie di Andria si è impegnata a sostituire le posate monouso in plastica con quelle di acciaio inox adatte all’uso dei bambini con relativo astuccio.

Le nuove posate entreranno a far parte gratuitamente del corredo dei bambini e andranno restituite al termine dell’anno scolastico e le famiglie dovranno impegnarsi a provvedere alla loro pulizia giornaliera.

«É questo il risultato - si legge in una nota del Servizio Pubblica Istruzione - dell’incontro tenuto dall’Assessore alla Persona e dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi, in data 15 marzo con la Ditta Pastore s.r.l. con la Dirigente del CISA e un Consigliere per trattare la problematica relativa alla sostituzione delle posate in plastica con altro materiale al fine di evitare rischi per i bambini fruitori del servizio mensa scolastica.

Nell’incontro è emerso che effettivamente con l’uso delle posate compostabili può verificarsi la possibilità che le stesse si rompano e possa essere pericoloso per i bambini.

Con questa decisione si rafforza l’impegno dell’Amministrazione Comunale a ridurre l’impatto ambientale e a sensibilizzare, sin da piccoli, alla cultura eco-sostenibile».