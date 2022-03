La band andriese Sottosuono diventa maggiorenne. Quest'anno spegne le sue prime 18 candeline: anni di musica, successi, e piccole, grandi soddisfazioni artistiche e professionali che hanno caratterizzato un percorso nato quasi per gioco nel 2004, ma che il tempo ed il caloroso pubblico ha apprezzato e continua ad apprezzare. Stefano Geniale e Raffaele D'Ercole, sono l'anima e cuore dei Sottosuono a cui si aggiungono Leo Maniscalco e Gianni Lanotte: 4 mattatori della musica Pop nazionale ed internazionale. Con l'occasione di porgere i nostri migliori auguri alla Band, abbiamo chiacchierato con Stefano e Raffaele per fare un bilancio delle attività svolte e tracciare la rotta futura.

Ci raccontate le origini della band?

«La band è nata nello stesso locale dove vivremo insieme a chi ci segue da sempre due intensi giorni di live, il 17 e 18 marzo al Retroscena. Su quel palco abbiamo mosso timidamente i primi passi musicali ignorando che la nostra “creatura musicale” avrebbe preso gli attuali connotati stilistici. Diciamo che come tutte le cose che si fanno quando si è giovani, c’era sí determinazione nel voler suonare insieme ma anche più incoscienza; col tempo abbiamo capito che la “faccenda” era invece molto seria e che il tutto andava strutturato, organizzato e seguito con dovizia e cura. E dopo diciotto anni siamo qui a “suonarcele” di santa ragione».

In questi primi 18 anni ci sono date e tappe da ricordare che vi hanno influenzato nella scelta del percorso artistico?

«Possiamo dire che ci siamo tolti diverse soddisfazioni: il terzo posto nazionale a Sanremo Rock, la vittoria al Sanremo Music Awards, le semifinali di Castrocaro dove abbiamo avuto la fortuna di conoscere una splendida persona come Fabrizio Frizzi, un nostro inedito sulla Rai, la collaborazione con Gio di Tonno e Pier Francesco Favino, le aperture dei concerti di Morgan, Tiromancino, Kolors, la partnership con Emergency, insomma come si dice “tanta roba”».

Nella vita ci vuole non solo talento ma anche tanta fortuna per "sfondare" veramente... ma ci si può davvero accontentare pur non essendo necessariamente presenti nelle classifiche delle hits più ascoltate?

«Le regole dello showbiz musicale nazionale sono molto diverse da quello che la gente comune immagina e prescindono dal talento e dalla qualità. Sono prodotti cotti e mangiati che l’industria musicale spreme, sfrutta e butta via, prodotti a consumazione. Sono centinaia gli esempi possibili. Noi, invece, dopo 18 anni, siamo ancora qua».

I componenti della band sono rimasti sempre gli stessi? A chi dovete dire grazie per tutto quello che siete oggi?

«La formazione è stata rimodulata nel tempo per diversità di vedute e perché per credere in un progetto bisogna averne le capacità e la forza. Dobbiamo ringraziare innanzitutto la nostra tenacia e voglia di musica, Leo e Gianni, la nostra sezione ritmica, nonché tutti i nostri followers che continuano a credere in ciò che facciamo e a supportarci».

Cosa c'è da aspettarsi ancora per il futuro dai Sottosuono che intanto diventano maggiorenni?

«Siamo stati pionieri nel nostro territorio per molte idee imprenditoriali, progetti artistici e musicali. Per molte realtà siamo stati e siamo ancora un punto di riferimento. Continuare in questa missione è il progetto più ambizioso per il momento. Siamo in continuo fermento e possiamo svelarvi in anteprima che stiamo lavorando per un nuovo progetto crossover orchestrale. Insomma: musica, musica e se non bastasse ancora musica».

Ops: una considerazione rispetto alla musica contemporanea...

«Tutto il mercato è in evoluzione e ci sono oramai così tante contaminazioni musicali, che è anche inutile classificare chi fa cosa. La situazione in Italia pare sia in forte ripresa dopo un po’ di anni bui e la cosa non può farci che piacere».

“Un giorno anche la guerra s'inchinerà al suono di una chitarra” - faccio mia la citazione di Jim Morrison affinché la musica si faccia balsamo per l'umanità così martoriata in questo particolare momento storico in Ucraina, ma anche in Libia, Sudan, Afganistan, Libia, Burundi, Brasile, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Yemen e la lista dei paesi in cui sono in corso conflitti è lunga, anzi lunghissima. La musica come speranza per riflettere sulla bellezza della vita, di tutte le vite: da rispettare e da proteggere. Sempre.

«Vorremo ringraziare voi di Andrialive che da sempre date spazio alle realtà artistiche del nostro territorio».



Grazie ai Sottosuono per questa parentesi di bellezza in un periodo costellato, ahi noi, perlopiù da brutte notizie. Buon compleanno a voi con l'auspicio che possiate continuare a fare musica in un modno più pacifico.