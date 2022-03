La Festa del papà del piccolo Riccardo, che il papà non lo ha più

Riceviamo e pubblichiamo una toccante lettera di una giovane mamma nel giorno della Festa del papà. Con l'augurio che oggi si possa festeggiare il sentimento di affetto e protezione che guida tutti coloro che si prendono cura di un bambino, a prescindere dal legame di consanguineità.

«Mio marito è andato via troppo presto. Aveva solo 35 anni, mio figlio ora comincia a dimenticare qualche dettaglio e io mi sento morire ogni volta. Perdere il padre a 6 anni è difficile da metabolizzare, stiamo facendo insieme un percorso per accettare questa cosa ma so che Riccardo sarà forte, più di quanto mai avrebbe dovuto esserlo.

La cosa più straziante me l'ha chiesta solo qualche giorno fa: non essendo permesse le visite in ospedale per le questioni legate al Covid, facevamo spesso delle videochiamate con mio marito; cosa si può rispondere a un bambino che chiede "Mamma, ma perché non ci sono telefoni in paradiso?" lasciandoti ammutolita?

Eppure il lavoretto, quello classico, ha voluto farlo comunque: oggi andremo a portarlo in cimitero, sperando che non sparisca troppo presto. I suoi compagni, così mi hanno detto le maestre, sono stati molto teneri con lui e non lo hanno lasciato mai solo.

Invece mi ha ferita molto un episodio avvenuto in un supermercato: eravamo a fare la spesa e alla cassa Riccardo guardava gli ovetti di cioccolato. Una signora gli dice: "Perché non chiedi ai tuoi genitori di comprarteli?" e lui china la testa. Lei incalza: "Non mi dire che sono fissati che la cioccolata fa venire le malattie", al che io intervengo e dico alla signora "guardi che non c'è bisogno di sparare subito giudizi". Evidentemente la mia risposta l'ha infastidita perché ha continuato a borbottare "ma vedi che acida! Poi i mariti le lasciano e loro si lamentano" e Riccardo è scoppiato a piangere. Ma quanta cattiveria sa buttar fuori la gente così, in maniera gratuita?

Oggi spiegherò a mio figlio che cercherò di insegnargli a essere come suo padre: gentile, comprensivo, empatico anche nei giorni difficili, e con tutti, non solo con suo figlio.

Questo vorrei dire: l'umanità ha bisogno forse di più padri del cuore, di uomini (e donne) che amino e siano gentili. In questi tempi di guerra più che mai».