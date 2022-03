Andria 12esima in Puglia per la gestione del verde urbano

Il verde urbano rappresenta un elemento importante delle città e che, quindi, necessita di cura, attenzione e, soprattutto, di politiche che portino all’incremento dello stesso.

A fotografare la situazione in Puglia è stata Legambiente che ha presentato “Città Più Verdi Puglia” che è il primo monitoraggio sugli strumenti di gestione della vegetazione presenti nei comuni pugliesi.

Per quanto riguarda le città capoluogo non si registra una buona situazione. La città con più verde urbano è Taranto con 20488 alberi censiti, 14,44 mq di verde per abitante e una media di 96 alberi per 100 abitanti. Segue Brindisi, con 13500 alberi, 11,94 mq di verde per abitante e 11,94 alberi ogni 100 abitanti. A seguire c’è Lecce con 24130 alberi e 9,61 mq di vede per abitante e 9,61 alberi per cento abitanti. Al quarto posto c’è Bari con 29055 alberi, 9,10 mq di verde per abitante e una media di 8.86 alberi ogni 100 abitanti. Foggia, con 21800 alberi, 9.10 mq di verde per abitante e 9,1 alberi per 100 abitanti. Per quanto riguarda la Bat, non sono disponibili il dato sui mq per abitante e quello sul numero di alberi per 100 abitanti. Presente solo il numero di alberi censiti: Barletta 18000, Andria 15000 e Trani 6498.

Nel rapporto, inoltre, sono riportati i punteggi ottenuti dai singoli comuni che hanno risposto alle domande schede di monitoraggio sottoposte da Legambiente. L’analisi si è sviluppata attraverso tre gruppi di domande rivolte alle amministrazioni comunali per valutare le loro performance nella gestione del verde urbano. Il primo gruppo ha riguardato l'utilizzo dei corretti strumenti della gestione del verde urbano quale visione strategica per ottenere una buona qualità del verde nelle città; il secondo gruppo di domande ha riguardato l'organizzazione degli uffici tecnici competenti nella gestione del verde, con particolare riferimento alle risorse impiegate riferite alla quantità e alla qualità del personale addetto, inteso come la corretta professionalità di coloro che operano con il mondo vegetale; infine un gruppo di domande riferito alle attività di comunicazione, promozione e educazione ambientale rivolte alla cittadinanza. In questa prima edizione sono stati 56 i Comuni che hanno aderito all'invito, pari al 22% di tutti i Comuni della regione.

Andria si classifica 12esima nella graduatoria ed è stata penalizzata a causa dell’assenza di uno degli strumenti di gestione obbligatori previsti per legge che, molto probabilmente, è quello che riguarda la piantumazione di un albero per ogni nato o bambino adottato e comunicazione alla famiglia.

Alla luce della situazione dei comuni, Legambiente Puglia chiede ai comuni la rapida adozione di tutti gli Strumenti previsti dalla legge 10/2013 e dei CAM (Criteri minimi ambientali) nella manutenzione e gestione del verde; migliorare la comunicazione e le informazioni verso i cittadini nell’attività di messa a dimora di alberi; prevedere strumenti di partecipazione dei cittadini e delle associazioni nella gestione e pianificazione del verde in città e di contribuire a raggiungere gli obiettivi UE al 2030 per la biodiversità e le foreste tutelando almeno il 30% del territorio forestale anche nelle città.