Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, l’Associazione Libera celebra la “Giornata della memoria e dell’impegno” in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci e non sente pronunciare mai il suo nome. Un dolore che diventa insopportabile se alla vittima viene negato anche il diritto di essere ricordata con il proprio nome.

Dal 1996, ogni anno, una città diversa, un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Il 21 marzo è dunque un’occasione per restituire centralità al tema della lotta alle mafie, per promuovere la cultura della giustizia e della legalità, per responsabilizzare i giovani e stimolarli a un impegno personale nella difesa dei valori della convivenza civile.

Animati da questo spirito, gli studenti della 2^Ai dell’Itis “Jannuzzi” di Andria, guidati dalla prof. Alessia Covelli e coadiuvati dal prof. Sabino Miracapillo, hanno realizzato una sceneggiatura e un cortometraggio di un episodio che racconta, con le parole dei ragazzi, l’importanza di non piegare la testa davanti all’illegalità ma anzi di diventare esempio di contrasto agli atteggiamenti mafiosi già nella scuola.

«Ho ritenuto necessaria – spiega la prof. Covelli - la sensibilizzazione a questo e ad altri argomenti che hanno come comune denominatore la violenza e la prevaricazione, perché attraverso il mezzo cinematografico (nei limiti delle nostre possibilità) passi il messaggio in maniera controcorrente rispetto ai tempi in cui viviamo, che non risulti giusto vivere da malviventi e che al contrario sia più eroica la ribellione verso qualsiasi forma di prepotenza».

Entusiasti anche i ragazzi, veri protagonisti dell’esperienza: «“Chi tace e piega la testa, muore ogni volta che lo fa, chi parla e cammina a testa alta, muore una sola volta” diceva Giovanni Falcone. Quante volte abbiamo taciuto di fronte a ingiustizie, quante volte abbiamo voltato la testa di fronte a malefatte altrui, perché tanto il mondo è sempre andato avanti così, non sarà mica una voce a cambiarlo. La classe 2AI dell’ITIS “Jannuzzi” si ribella a questo modo di pensare celebrando la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie mediante la realizzazione di un cortometraggio incentrato su una storia verosimile, come tante che abbiamo avuto modo di udire nei telegiornali. Tuttavia la nostra storia ha un valore aggiunto: la forza di chi ha denunciato e si è unito al grido di quei pochi che hanno il coraggio di non tacere. Questa giornata nasce proprio dalla necessità di continuare a tenere viva la memoria di coloro che hanno avuto la forza di parlare.

Molti sono stati gli spunti di riflessione durante la realizzazione di questo lavoro, molte volte abbiamo potuto meditare su quanto sia importante denunciare per non rendere vano il lavoro di quanti sono stati uccisi per mano della mafia. Abbiamo il dovere-diritto civile e morale di educare ed educarci alla legalità».