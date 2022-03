Avere testimonianza diretta di ciò che le mafie sottraggono alle vite di ciascuno con l'illegalità: con questo proposito, si è svolto ieri un evento dedicato al valore educativo della cultura della legalità nella nostra comunità locale, in occasione della XXVII edizione della “Giornata della Memoria e dell’impegno per le vittime di mafia”, organizzato dalla scuola "Vittorio Emanuele III- Dante Alighieri".

Nel plesso Dante Alighieri i ragazzi delle classi terze sez.M-N-O-P hanno ricordato le vittime di mafia dando loro voce nei racconti biografici di Hyso Telharay, Michele Fazio, Renata Fonte, Sergio Cosmai: proprio dalla viva voce della moglie di quest'ultimo, la prof.ssa Tiziana Palazzo, hanno potuto ascoltare una testimonianza forte e toccante. Sergio Cosmai, lo ricordiamo, fu nominato direttore del carcere di Cosenza e fu vittima di un agguato ad opera della ‘ndrangheta nel 1985.

Presenti, in rappresentanza del Comune, le assessore alla Persona e al Futuro Dora Conversano e Viviana Di Leo.

«In questi giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza e della tutela dei diritti umani - ha commentato la dirigente Maria Teresa Natale -, è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto di una riflessione culturale lunga e faticosa.

Grazie alla profonda testimonianza della prof.ssa Tiziana Palazzo, moglie di Sergio Cosmai, la quale ci ha ricordato che la cultura della legalità e il contrasto delle mafie servono, non solo a tenere viva la memoria di eventi drammatici, ma anche a trasmettere ai più giovani messaggi e principi fondamentali per il loro processo di formazione come cittadini corretti e responsabili».

«L'iniziativa nasce - hanno spiegato i docenti del plesso di via Ospedaletto - dalla ferma volontà di questa Comunità scolastica di essere parte attiva di una "società responsabile" (cit. Don L. Ciotti). Tutta la manifestazione ha certamente il messaggio di una condivisa condanna di tutte le azioni improntate alla illegalità. Ma ai ragazzi si è voluto offrire un messaggio costruttivo, ovvero quello che un'altra scelta è sempre possibile. Il sentiero della Legalità appare più tortuoso e meno seduttivo ma, con testimoni " vivi per sempre" come Sergio Cosmai, si fa. La società responsabile sceglie di non delegare il proprio impegno, ma di essere motore del cambiamento. In questo la Scuola è un mezzo potentissimo. E noi ci crediamo».

Tiziana Palazzo ha ringraziato gli studenti con dei versi di Neruda: «Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera» e ha aggiunto poi «e voi siete la mia primavera». Che questa semina porti buoni frutti di legalità: è l'augurio rivolto alle nostre giovani (e non solo) generazioni.