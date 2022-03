Venerdì preghiera di affidamento dell'Ucraina e della Russia

Papa Francesco ha invitato i vescovi di tutto il mondo e i loro presbiteri a unirsi a lui nella preghiera per la pace e nella consacrazione e affidamento dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria.

La preghiera di affidamento al Cuore Immacolato della Madonna sarà pronunciata dal Pontefice nel pomeriggio di venerdì 25 marzo nella Basilica di San Pietro. L’atto sarà compiuto in comunione con le Chiese di tutti i continenti

Il Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi, accogliendo l’invito del Papa, presiederà la celebrazione Eucaristia, in occasione dell’anniversario del prodigio della Sacra Spina di N.S.G.C., venerdì 25 marzo 2022 alle ore 18:00 nella Chiesa Cattedrale di Andria, facendo seguire alla celebrazione della Santa Messa la preghiera dell’Atto di consacrazione.

«Carissimi Confratelli,

"Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio, come inviato dal Santo Padre".

Il Nunzio Apostolico in Italia ha comunicato a noi Vescovi che è desiderio del Papa che questa Consacrazione, ove possibile, si compia in tutte le Chiese Cattedrali, nei Santuari mariani e nelle chiese parrocchiali. Lo stesso Nunzio ha assicurato che invierà il testo dell’Atto di consacrazione, che vi inoltrerò appena in mio possesso.

Io celebrerò la Santa Messa venerdì prossimo alle ore 18 nella nostra Chiesa Cattedrale e la concluderò con la preghiera di consacrazione dell’Ucraina e della Russia al Cuore Immacolato di Maria, in sintonia con Papa Francesco.

Invito, pertanto, i Parroci e i Rettori di chiese a celebrare anch’essi nel vespro del 25 marzo con la stessa intenzione, facendo seguire alla celebrazione della Santa Messa la preghiera dell’Atto di consacrazione.

Esorto, infine, le associazioni, i movimenti ecclesiali e tutti i fedeli a unirsi alle preghiere del Santo Padre e della comunità diocesana in occasione di questo Atto mariano.

Saluto tutti e vi benedico».