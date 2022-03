Marcia per la Pace: domenica 27 marzo ad Andria

Anche la comunità andriese scende in piazza per esprimere il dissenso verso tutte le guerre che ancora esistono e persistono nel mondo. «Come cittadini sentiamo il bisogno di lanciare un messaggio di pace e vicinanza a tutti i fratelli e le sorelle che soffrono per le aberrazioni della guerra. Intendiamo farlo attraverso una marcia pacifica e non violenta che coinvolgerà tutte le realtà associative, enti locali e istituzioni scolastiche. Speranzosi di poterci ritrovare e confrontarci sul tipo di società che vogliamo essere, vi aspettiamo domenica!»

È questo il messaggio lanciato sui social da parte di una rete di associazioni che vede, tra gli altri, anche il patrocinio del Comune di Andria e della Caritas diocesana. Tra loro anche il Forum di Formazione all'impegno Sociale e Politico, gruppo CON, Avis, 3 Place, Azione Cattolica, Calcit, Movimento di Volontariato Italiano, Capitalsud, Club d'Argento, Ret'attiva, il circolo dei Lettori, Tutt'altro, Il Nocciolo, Mo' Mo' Murga, Age Andria, il forum Ricorda Rispetta, l'accademia Musicale Federiciana, La Fabbrica, Agorà Impertinente, Italia & Friends, Una famiglia in più, Legambiente Thomas Sankara, centro di orientamento Don Bosco.

A queste realtà associative e non, siamo certi, si uniranno anche tante altre che condivideranno la finalità della manifestazione. Anche Andrialive ci sarà!

Programma della marcia

Domenica 27 Marzo:

Ore 10 raduno presso il Monumento ai Caduti - Parco IV Novembre: saluto ai partecipanti, attività di body painting e momento di commemorazione delle vittime di tutte guerre;

Ore 11 partenza marcia;

Ore 12 arrivo in Piazza Catuma: riflessioni finali e condivisione di pensieri sulla pace.