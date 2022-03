Per Pasqua arriva in città il luna park: ingressi gratuiti per i più fragili e gli ucraini

Dopo il luna park della festa patronale (positicipato di qualche settimana a causa dell'incremento dei contagi ad Andria) tornano in città, per Pasqua, le attrazioni dello spettacolo viaggiante.

La richiesta per l’installazione del parco divertimenti è stata presentata dal rappresentante di categoria dell’ANESV-AGIS di Puglia e Basilicata ed accolta dall’amministrazione comunale.

L’area su cui saranno installate le attrazioni, dal 24 marzo al 20 aprile è quella di via Martiri di Belfiore, in parte privata e in parte di proprietà comunale, che risulta attualmente libera e disponibile, e viene già utilizzata in via temporanea, per l'installazione di luna park, e non quella prevista da regolamento, cioè quella sita in corso Germania attualmente utilizzata dal cantiere della Ferrotramviaria per i lavori di interramento della linea ferroviaria e per la realizzazione della nuova stazione di Andria Nord.

L'assessore al ramo, Cesareo Troia, da noi contattato, ha rimarcato l'impegno dell'amministrazione comunale nei confronti delle attività economiche colpite dalle restrizioni del Coronavirus: «con questa scelta dimostriamo, ancora una volta, il nostro impegno nel sostenere le attività economiche che sono state fortemente colpite dalle varie restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi due anni.

Oltre a ciò, abbiamo voluto, in questo particolare contesto storico, regalare alla città dei momenti di svago e spensieratezza, con un'attenzione particolare al sociale prevedendo ingressi gratuiti per associazioni di soggetti fragili e per le famiglie ucraine che fuggono dalla guerra».