Pubblicato l'avviso per l'individuazione di luoghi dove celebrare matrimoni e unioni civili

Così come stabilito dalla Giunta comunale, per allargare il numero dei luoghi dove celebrare i matrimoni civili e le unioni civili l’amministrazione ha deciso di pubblicare una manifestazione di interesse per i potenziali interessati.

All’avviso possono partecipare i proprietari di immobili che si trovino all'interno del territorio comunale entro e non oltre il 30 aprile.

La struttura deve rispettare le direttive fornite dal Ministero dell'Interno che richiedono che il rito si svolga in luoghi di interesse rilevanza storica, culturale, ambientale e turistica.

I locali da adibire alla celebrazione devono avere caratteristiche tali da assicurare un ambiente prestigioso o comunque essere adeguati alla funzione pubblica che dovrà essere effettuata. L'area proposta dovrà essere precisamente delimitata ed avere carattere duraturo e comunque non occasionale in modo da garantire la possibilità di impiegare il sito senza sottrarlo al godimento della collettività.

Un provvedimento che si spera possa servire per la ripresa di un settore che, a causa delle restrizioni da Coronavirus, è stato durante colpito a causa delle incertezze che hanno portato a continui rinvii delle celebrazioni con grandi danni agli operatori del wedding.

Le modalità di presentazione, la documentazione e ogni altra informazione utile solo al seguente link: avviso pubblico.