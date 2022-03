Torna stanotte l’ora legale, lancette in avanti per risparmiare elettricità

Lancette avanti di un'ora: torna l'orario legale nella notte tra oggi e domani. Alle ore 2 per la precisione, si rinnova il passaggio, nel nostro Paese come anche in buona parte d'Europa, all'ora legale che resterà in vigore fino al 30 ottobre prossimo.

Parlare di lancette fa un po' sorridere dal momento che nelle nostre case, auto, smartphone oggi, nell’era digitale, parliamo di dispositivi che si aggiornano automaticamente, avendo già memorizzato il calendario con il cambiamento d’orario.

L’ora legale rimpiazza l’ora solare, e tra le altre cose fa risparmiare sull’energia utilizzando meno l’illuminazione elettrica. E di questi tempi, con i rincari che si registrano, è un'ottima notizia.