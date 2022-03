58735 autoveicoli e 6016 motoveicoli. È questo il dato fornito dall’Aci sul numero di veicoli presenti in città.

Eppure, a fronte di circa 65000 mezzi (a cui bisogna aggiungere autobus, rimorchi, trattori, ecc…) l’unico problema riguardante la mobilità che sta interessando il dibattito pubblico è quello dello spostamento del capolinea degli autobus in largo Ceruti.

Se da un lato ci sono i sostenitori "tout court" della scelta, dall’altro ci sono i contrari. Mentre i primi sono favorevoli per parte presa, i secondi, invece, utilizzano le scuse più disparate per manifestare la propria contrarietà, fomentati da chi, pur di alimentare il “fuoco amico” contro l’amministrazione, propone soluzioni senza alcuna considerazione dei luoghi dove queste dovrebbero realizzarsi.

Sicuramente, la nuova soluzione non è partita nel migliore dei modi da un punto di vista strutturale. Infatti, come più volte da noi segnalato, ci sono problemi di cedimento del manto stradale, assenza di pensiline e altri accorgimenti per definire quell’area un capolinea di autobus. Però, si stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con interventi sull’asfalto, con l’installazione (che avverrà settimana prossima come riferito da Palazzo di Città) di pensiline e panchine per migliorare l’attesa del mezzo. Oltre a ciò, è stata installata la biglietteria e da pochi giorni anche i servizi igienici nel cantiere di largo Appiani per avere sotto controllo i due container ed evitare che in largo Ceruti fossero attenzionati dai vandali.

Nonostante le mille difficoltà, si sta cercando di rendere meno invasivo il disagio ai residenti che dovrebbero considerarlo come un momento di passaggio in vista di un processo di rivoluzione della mobilità cittadina da cui trarrà vantaggio l’intera comunità, a cui si andrà ad aggiungere, proprio in largo Ceruti, un progetto di riqualificazione che rientra nei PINQUA e che vedrà la realizzazione di aree verdi ed edifici per edilizia residenziale, oltre a un asilo nido situato nell’area adiacente finanziato con i fondi del PNRR.

Per cui, più che pensare a come spostare di qualche metro il problema (soluzione che non sarebbe praticabile secondo l’ente), sarebbe opportuno che tutti insieme si cerchi di convivere con lo stesso, sperando in un “alleggerimento” dei disagi e che, soprattutto, i lavori di interramento siano completati quanto prima con lo spostamento del capolinea in largo Appiani.

La Politica torni a occuparsi di una visione di città e a impegnarsi affinché la stessa sia "a misura d'uomo" e non a misura di auto e smog.