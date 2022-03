Ha fatto tappa anche nella città federiciana, stamane, la campagna itinerante per la prevenzione al cyberbullismo e alla violenza online.

Virtuale è reale. Reale è l’interesse che i ragazzi e le ragazze dimostrano per argomenti che toccano da vicino il loro quotidiano. Un quotidiano che oggi è fatto dalle più svariate tecnologie, quanto mai penetranti dopo due anni di pandemia. È in questo senso che vengono realizzate iniziative come Una vita da social, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato a bordo di un truck.

I rappresentanti della polizia di stato, stamattina, hanno parlato agli alunni delle scuole superiori di social network, cyberbullismo e revenge porn a bordo di un camioncino, parcheggiato in Largo Torneo. Gli studenti hanno letteralmente tempestato di domande gli operatori di polizia, incuriositi dai fenomeni del dark web e dalle più svariate dinamiche dei social.

Nel corso della mattinata, nella tappa andriese del tour da 73 fermate sul territorio nazionale, è intervenuto, anche, il Questore Roberto Pellicone, che assieme al prefetto Maurizio Valiante, al Sindaco Giovanna Brunoe ai vertici delle altre Forze dell’ordine, ha rivolto un plauso alla Polizia Postale, ed in particolare con alla Dottoressa Tammaccaro Ida, per il prezioso lavoro svolto.