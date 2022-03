Si ferma ad Andria il Tour della Legalità nell’ambito del progetto Testimoni di legalità che ha visto la partecipazione numerosa degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'iniziativa, inserita negli appuntamenti del Festival della Legalità, promosso dal Comune di Andria. Nell’auditorium della sala conferenze dell’oratorio Don Bosco un focus attento è stato effettuato sulle innumerevoli facce delle dipendenze patologiche. Una scelta non casuale, quella di svolgere l’incontro nell’Oratorio Don Bosco, ha sottolineato la Sindaca Giovanna Bruno, la quale ha altresì evidenziato l’esigenza di lasciare ai ragazzi, che rappresentano il futuro, una società migliore improntata la rispetto per le regole.

A relazionare, tra gli ospiti istituzionali, anche il Prefetto della Bat, il dott. Maurizio Valiante, il quale ha rimarcato l’importanza di un’azione condivisa per neutralizzare le organizzazioni criminali.

Il Questore della Bat, il dott. Roberto Pellicone ha osservato l’importanza di parlare ai givoani delle tematiche atte a fornire strumenti per poter effettuare scelte consapevoli onde evitare di restare schiacciati da dinamiche subdole quali sono quelle della droga, ad esempio. Centro e Sud America, Albania, Afganistan, solo per citare alcuni tra i paesi di maggior provenienza della droga che viene smistata in Italia. A parlare è il dott. Emilio Russo, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Servizio "Affari Generali ed Internazionali della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga". Contrastare l'offerta e la produzione di sostanze stupefacenti per “salvare”, ad esempio, i tanti bambini sfruttati tramite il commercio della droga, ma anche per salvaguardare l’ambiente, evitare gli innumerevoli incidenti stradali, talvolta mortali, provocati dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. La lotta al contrasto della droga resta prioritaria per un fenomeno che non tende ad arrestarsi soprattutto tra i giovani. Il direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche SerD Asl Bt, il dott. Gianfranco Mansi ha parlato di confusione nei messaggi educativi: una confusione che influisce negativamente nelle scelte dei giovanissimi. Molti di loro finiscono con l’essere vittime di dipendenze patologiche perché spinti "semplicemente" dalla voglia di provare qualcosa di nuovo.

Impressionanti sono i dati che dal palco dell’auditorium Don Bosco, don Geremia Acri, direttore dello sportello di contrasto al gioco d’azzardo patologico gestito dalla comunità Migrantesliberi, porta all’attenzione della platea presente: nel 2017, anno di inaugurazione dell’attività di ascolto dello sportello, i casi seguiti sono appena 14, nel 2018 salgono a 32, e nel 2019 diventano 82. I numeri degli ultimi due anni sono al ribasso per via della pandemia e di questo tempo sospeso che ha congelato e talvolta acuito alcuni casi. La dipendenza patologica, spesso le dipendenze (al plurale) sono infime, vietano la libertà dell’individuo che ne rimane vittima. Don Geremia Acri ai ragazzi parla di libertà e della importanza di preservarla a tutti i costi; invita e augura a tutti i giovani presenti di vivere una esistenza libera da vincoli che portano solo all'autodistruzione e cita alcuni casi di giovani consumati dalle dipendenze. Testimonianze e storie di vita reale sono servite a portare davanti ai presenti quelle vite compromesse, ma anche salvate da una grande forza d’animo e di volontà.

Nella parte esterna dell’oratorio si è svolta una dimostrazione pratica con l’ausilio delle unità cinofile e della Guardia di Finanza, mentre a Largo Torneo faceva tappa la campagna di sensibilizzazione “Una vita da social” di cui abbiamo già avuto modo di parlare. La rete, il bullismo e il cyberbullismo, le dipendenze patologiche sono fenomeni che vanno affrontati a viso scoperto anche tra i banchi di scuola perché è lì che si formano gli uomini di domani, coloro che guideranno il mondo, con l’auspicio che possano farlo meglio di noi a beneficio di chi lo vivrà anche dopo di noi.