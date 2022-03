Prosegue il confronto relativo ai progetti del PNRR. Dopo l’avvio delle attività della cabina di regia interna, è toccato al tavolo politico istituzionale riunitosi ieri nella sala consiliare.

Durante la riunione, a cui hanno preso parte i capigruppo, i Dirigenti, la Sindaca (Giovanna Bruno), la Giunta e il Presidente del Consiglio comunale (Giovanni Vurchio). Quest’ultimo ha introdotto i lavori sottolineando la scelta dell’amministrazione di confrontarsi con tutti gli attori politici e sociali per questa nuova sfida che ridisegnerà il futuro dell’ente e dell’intero paese.

Successivamente, è intervenuta la Prima Cittadina che, dopo aver sottolineato l’assenza di risposte da parte dell'Avv. Coratella nominato da Emiliano nel collegio degli esperti che si occuperà del PNNR, ha messo in evidenza l’importanza delle opportunità e le difficoltà degli enti di portare avanti progettualità finanziabili dal piano.

Tra queste vi è la carenza del personale sia interno all’ente che di quello assegnato dal Governo centrale di cui una unità non ha mai preso servizio e un’altra andrà via breve per aver vinto un altro concorso. Una difficoltà aggravata da procedure complesse per intercettare e candidare progetti utili per la comunità.

Un altro passaggio fondamentale è stato il richiamo alla partecipazione da parte di associazioni, cittadini e altri attori sociali che possono aderire all'avviso pubblicato qualche giorno fa.

Tanti i progetti illustrati e che via via cambieranno il “volto” della città.

Tra quelli approvati ci sono:

PINQUA per 45milioni di euro;

lavori di restauro e riuso di Palazzo Ducale per circa 15milioni di euro;

realizzazione di una piazza, di un mercato coperto e di un centro commerciale con ludoteca e biblioteca a servizio del quartiere San Valentino per circa 5milioni e 100mila euro;

riqualificazione centro aggregazione fonarci per 325mila euro;

realizzazione di un polo per l’infanzia nel quartiere S. Valentino per 3milioni di euro;

realizzazione canile per 200 cani e centro servizi cinofili per circa 1milione e 200mila euro.

Tra quelli con domanda presentata e in corso di valutazione ci sono:

strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti gestionali quali la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e modelli di fleet management dei mezzi per quasi 5milioni di euro;

nuova costruzione di edificio scolastico da adibire ad asilo nido comunale nella zona 167 nord per circa 2milioni di euro;

realizzazione di un fabbricato che sarà adibito a palestra e locali di servizio ubicati all’interno di area di pertinenza della scuola “A. Moro” e posti a servizio dell’IC “Jannuzzi-Di Donna” per 1milione e 400mila euro.

I progetti, invece, la cui domanda sarà presentata a breve sono:

sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per 211.500 euro;

autonomia degli anziani non autosufficienti (realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi corredati da dotazione strumentale tecnologica per autonomia anziano) per 2milioni e 460mila euro;

percorsi di autonomia per persone con disabilità per 715mila euro;

povertà estrema (creare punti di accesso e fornitura di serivizi per persone in condizione di deprivazione materiale, marginalità anche estrema e senza dimora) per circa 1milione e 100mila euro.

Conclusa la riunione è stato assunto l’impegno a convocare il tavolo con cadenza temporale che sarà definita a breve.

Il prossimo passaggio sarà quello di avviare l’altra fase partecipativa e di concertazione con l’attivazione del tavolo del partenariato economico e sociale.