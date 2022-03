Baby Signs: imparare coi segni per accogliere e comunicare

In questo periodo di profonda crisi ed emergenza umanitaria per la guerra che sta sconvolgendo tutte le nostre vite, Baby Signs® Italia, il programma di comunicazione gestuale, vuole dare il suo sostegno offrendo un corso di formazione gratuito per provare a facilitare, tramite l’utilizzo di gesti simbolici, la comunicazione con bambine e bambini ucraini, compromessa a causa delle barriere linguistiche.

Baby Signs®, come già ribadito, è un programma di comunicazione gestuale, sempre in accompagnamento alla parola, con alle spalle 30 anni di storia consolidata, nato negli Stati Uniti dall'intuito di due ricercatrici di psicologia infantile, monitorato dall'American Academy of Pediatrics e praticato in 40 Paesi nel mondo. Baby Signs Italia è l'unico partner riconosciuto nel nostro Paese per l'insegnamento e la divulgazione di questo programma. La premessa è doverosa per rimarcare la disponibilità dei referenti in zona del porgramma succitato al fine di dare un concreto supporto alla fase delicata di accoglienza che stiamo vivendo anche nelle nostre città.

«Il Laboratorio Baby Signs #Ucraina - commenta la dott.ssa Alessandra Di Renzo, referente provinciale - è rivolto alle persone, alle famiglie e agli enti che ospitano bambine e bambini ucraini. È aperto anche ad educatrici, educatori, docenti, volontari impegnati nell'accoglienza e nel supporto di questi bambini. Il corso, completamente gratuito, della durata di 90 minuti, è finalizzato ad acquisire i segni e le principali strategie per avviare la comunicazione e facilitare la condivisione dei principali bisogni, interessi ed emozioni. Tutto questo a beneficio della conoscenza reciproca».

Il progetto è stato accolto favorevolmente anche dalla Caritas della Diocesi di Andria, nella figura del responsabile don Mimmo Francavilla. A tal proposito, si terrà un'esperienza laboratoriale il 31 marzo presso la caritas diocesana.

Info tramite il seguente link o telefonando al 3205737471