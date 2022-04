Ho visto un prete piangere

Ieri sono partito da casa per partecipare al funerale di un ventenne chiedendomi: chissà cosa dirà il celebrante durante l’omelia. Che puoi dire a una mamma e a un papà che si vedono strappare un figlio ancora pieno di speranze? Che puoi dire a dei genitori che per mesi si sono aggrappati alla speranza che il figlio potesse guarire? Ma poi, conoscendo la sensibilità umana del celebrante ho detto a me stesso: vedrai che se la cava.

Nel nome del Padre e del…. Il sacerdote tossisce per non evidenziare l’emozione. E io ho pensato che con la tosse simile in una chiesa piena fino al sagrato avrebbe dovuto indurlo a chiamare un altro a celebrare. Ma quella non era tosse. Infatti a fatica inizia la Messa. All’orazione sono più lunghi i silenzi che le parole. Capisco che il sacerdote sta partecipando emotivamente a quel rito. Chissà quanti funerali avrà celebrato, ma io ho avuto l’impressione che quello per lui era come se fosse il primo. Si calma quando la suora comincia a scandire la lettura, anche lei lentamente perché a tutti fosse consentito di capirne il significato. C’erano molti giovani in chiesa, qualcuno forse per la prima volta o assente da molto tempo visto come erano impacciati nei movimenti.

E siamo all’omelia. Un lungo silenzio e poi balbettando comincia: «So che ora mi state chiedendo perché Dio ha permesso una cosa simile». Il sacerdote si guarda intorno, punta gli occhi sul banco dei genitori ma poi li distoglie forse per non incrociarli. L’assemblea ammutolisce, sembra trattenere il respiro in attesa della risposta mentre il prete tira fuori un fazzoletto bianco per asciugarsi gli occhi. Poi prende fiato e veloce dice: «non lo so». Un prete, uno dell’assemblea, un uomo che piange per un figlio spirituale andato via così giovane: si avvertiva la sensazione che egli avesse partecipato alla sofferenza di quella famiglia. Chi dice che fare il sacerdote è un mestiere non sa di cosa parla. Il poveretto si è avviato in un discorso semplice quanto profondo: «un Dio che sacrifica il proprio figlio “primogenito” per salvare tutti i “figli” parla di un amore che l’uomo non riesce a capire. Chissà se la Madonna sotto la Croce si sia posta la stessa domanda». Ma il celebrante ricorda la promessa solenne nell’orto degli ulivi: «vado a prepararvi il posto». Ha un sussulto il don quando un ragazzo nel discorsetto di commiato dice rivolto all’amico: «non sappiamo ora dove sei». Sembra voglia correggere ma poi lascia correre: sono giovani, hanno tempo per capire il compito per ciascuno di noi assegnato sin dalla eternità nel rispetto della libertà che si deve ai figli. Eppure lo aveva detto alla conclusione dell’omelia: «viviamo intensamente questo dono che ci è stato fatto (parlava della vita) se vogliamo partecipare alla vita eterna, dove non ci sarà più morte».

Intanto gli addetti hanno alzato la bara per l’ultimo tratto di processione: la mamma, resa ancora più piccola dal dolore, di slancio si solleva fino a toccare la cassa cadendo poi tra le braccia del marito che l’ha stretta forte. La perdita di un figlio è il dolore più lancinante che si possa subire. Finisce un progetto di vita accarezzato per anni. Non bastano le parole per lenirlo ma profondi gesti di solidarietà. Occorre una speranza: un giorno ci rivedremo. Grazie, don Vincenzo, per avercelo ricordato sia pure piangendo. Eravamo in tanti ieri con il fazzoletto in mano.

Tornato a casa sono andato a riprendere una cartellina con la preghiera che mons. Lanave lesse nel 1985 nel consegnare alla città la nuova statua della Madonna dei Miracoli: “Benedici Maria il nostro cimitero: gli uomini di ieri che sono in pace con Dio o aspettano purificandosi di entrare nella sua intimità. Benedici la terra del nostro ultimo riposo”.

Ai ragazzi forse don Vincenzo Giannelli avrebbe voluto dire: non cercate tra i morti colui che è vivo. Questa è la nostra fede e ci basta.