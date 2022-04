Meravigliarsi con Dio

L’Ufficio per l’Educazione, la Scuola, l’Università e servizio IRC in collaborazione con Associazione Italiana Maestri Cattolici, sezione di Andria, e il Centro Servizi Scuole in Rete ha organizzato per sabato 2 aprile 2022, alle ore 16:30, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in Andria un pomeriggio di spiritualità per i docenti IRC (insegnanti religione cattolica) della Diocesi di Andria.

Guiderà “il pomeriggio di spiritualità” Don Emanuele Ferro Parroco della Chiesa Cattedrale di Taranto.