Oggi, 2 aprile, si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

Il blu, in quanto “tinta enigmatica”, ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”. Ed è stato il colore blu ad unire tutti, insegnanti e alunni, ma anche i genitori, nel creare una rete di persone consapevoli e trasferire su cartelloni pensieri ed emozioni, al fine di contribuire alla riflessione favorendo la qualità dell’inclusione.

Tutte le classi dei plessi Oberdan, Don Tonino Bello, primaria ed infanzia, e le sezioni dei plessi Saccotelli e Lotti si sono "colorate di blu!" e con canti, testimonianze e lavori hanno animato la mattinata di ieri. Noi della redazione di AndriaLive ci siamo fermati all'Oberdan e alla Don Tonino Bello, consapevoli che ogni scuola "vale uno": in tutte le scuole ormai ci sono bambini speciali, con storie che meritano di essere raccontate, e siamo partiti dal 1° circolo andriese. Abbiamo ascoltato la testimonianza diretta di alcuni genitori di bambini neurodiversi, che vi invitiamo a seguire attentamente nel video, perché è solo attraverso gli occhi di chi vive la condizione di genitore di un bimbo o di una bimba speciale che possiamo sfatare falsi miti e provare, seriamente, ad accogliere ed includere tutti attraverso piccoli gesti quotidiani che fanno davvero la differenza. Ringraziamo la dirigente Palma Pellegrini, la vicaria Florinda Leone e tutti gli insegnanti e dirigenti coinvolti in questo moto costante e continuo finalizzato a sensibilizzare e attuare azioni concrete in termini di consapevolezza e inclusione delle diversità che arricchiscono il mondo in cui viviamo.



Ecco una delle testimonianze più toccanti pervenute alla redazione da parte di un genitore del Plesso Oberdan: «Oggi si vuole far passare l'avere un bambino autistico per esperienza positiva. Sfatiamo questo mito. Non lo è.

Avere un bambino autistico costringe a fare i conti con la propria coscienza di uomo, di padre, di madre. Sin da quando timidamente lo scopri a quando con paura te ne danno la certezza diagnostica. Tuttavia, la battaglia è ancora di là da venire.

Ogni giorno, ogni santo giorno, ogni ora di quel santo giorno, e persino ogni minuto non saranno più tuoi, più liberi di agire "secondo istinto", perché ti insegneranno a comportarti con lui e così dovrai combattere con il tuo bambino per cercare di insegnare a lui il modo di stare al mondo che invece agli altri viene spontaneo.

Dovrai cercare di ascoltarlo ed interpretarlo, dovrai per certi versi tornare bambino e offrire a lui quella complicità che non sempre i pari di età sono disposti a concedere, anche perché crescendo, un po' si perde quella ingenuità, che invece nel tuo bambino è sempre presente.

Ad ogni modo questo processo ti arricchisce davvero, ti costa una fatica notevole ma ti dona attimi, solo attimi, per ora, di felicità. Noi siamo stati fortunati, sin dalla scuola dell'infanzia, ad aver trovato insegnanti validissime umanamente e didatticamente, sempre comprensive e disposte a comprendere e confrontarsi

con questo "mondo". Insegnanti che hanno avuto anche la capacità di far sviluppare con quegli amichetti, più portati e pazienti, un rapporto alla pari che ha fatto

sicuramente bene al nostro piccolo e lo ha aiutato a sentirsi più sicuro e accettato.

lo stesso ho dovuto rimettere mentalmente i panni di me bambino e giocare con lui, anche in modo inconsueto o obsoleto, per creare un valico tra il mio ed il suo mondo, entrare in punta di piedi nel suo cuore, nella sua anima, per far capire al mio piccolo che io ci sono e ci sarò sempre.

Accanto a noi abbiamo avuto la fortuna di avere i nonni che ci supportano, la scuola Oberdan, le maestre che hanno compreso e che combattono e ci aiutano ogni giorno, con pazienza e sacrificio, a far evolvere questo bambino verso quello che tutti speriamo sarà: un uomo con una autoconsapevolezza di se e di ciò che lo circonda, le altre figure scolastiche, nessuna esclusa, che lo trattano con tenerezza e affetto, fino alle insegnanti della scuola dell'infanzia che tanto gli hanno dato.

I bambini, gli amichetti, sono la vera risorsa per il nostro piccolo, che solo se integrato e accolto, ha modo di non sentirsi escluso da un mondo al quale desidera fortemente di far parte, con la sua specialità. Ed anche nel nostro caso l'esperienza è più che positiva, anche grazie alla sensibilità dei genitori che insegnano all'accettazione dell'altro.

Siamo in gioco e rischiamo, sperando di vincere. Ora mio figlio frequenta la classe terza e prima di entrare a scuola mi cerca con lo sguardo e mi saluta, ne sono orgoglioso, attendo quell'attimo dal mio risveglio perché solo due anni fa, in prima, non lo faceva, non provava empatia o qualcosa di simile, non mi cercava con lo sguardo, scappava via. Ora il suo sguardo mi cerca e mi dice lui: "Papà, guardami negli occhi"».