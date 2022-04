Giuseppina stava frequentando la novena dell’Immacolata. Ogni mattina si recava nella cattedrale per la messa feriale perché così l’aveva abituata la mamma. Dopo la funzione aveva preso l’abitudine di fermarsi davanti alla immagine della Pietà (sul lato destro dell’ingresso principale) e passava in rassegna tutti i figli e i nipoti raccontando a Gesù e alla Madonna le loro speranze e le loro pene, chiedendo per loro l’aiuto divino.

Quella mattina del 6 dicembre 1983 faceva freddo, la figlia invitò la mamma a non uscire e pregare in casa davanti alla “campana” della Immacolata, come faceva spesso con le amiche per il rosario, ma Giuseppina rispose che un pizzico di sacrificio arricchiva la preghiera. Arrivò alla cattedrale regolarmente ma si vide sbarrata la strada dalla Polizia. Si mise a piangere quando le dissero che le tre statue a cui era molto affezionata non c’erano più. "È sfrtnoit la Madonna Nost" e raccontò al poliziotto che cercava di tranquillizzarla il furto del 1958 quando (sempre nel mese di dicembre) furono rubati tutti gli ex voto di valore conservati nella teca che custodisce l’immagine della Madonna nella cripta del santuario. “C’era anche una collanina di mia madre”.



Il Vescovo (mons. Francesco Brustia) durante una funzione pubblica in riparazione del furto sacrilego si rivolse direttamente al cuore dei ladri: "qualunque sia stata la ragione che vi ha indotto a questo furto ricordatevi che per il popolo non ha importanza il valore venale di quegli oggetti. Dietro ognuno di essi c’è un dramma vissuto, una preghiera ascoltata, una speranza accesa e chi si è sacrificato ha rinunziato a una parte affettiva della sua vita per farne dono a Maria". Giuseppina aveva detto al poliziotto che dietro quella collanina c’era “u sang nust”. Meno male che allora le parole del vescovo riuscirono a smuovere la coscienza del ladro che, qualche giorno dopo, bussò all’episcopio chiedendo di confessarsi. Piangeva quel poveraccio mentre restituiva la refurtiva chiedendo perdono (per la verità consegnò 60 mila lire per l’oro (s)venduto e qualche oggetto di oro che gli era rimasto, tra cui una collanina), raccontò il Vescovo durante la cerimonia di ringraziamento, ed egli alzò la mano benedicente nel segno del perdono divino. "Facemmo festa", disse Giuseppina al poliziotto, "quando rivedemmo la collanina della mamma donata alla Madonna perché ci aveva salvati dalla guerra: cumm avess macchioit iun d famiggh".

Il poliziotto seguiva a senso il dialetto di Giuseppina che non dimenticò poi nel racconto l’altro furto del gennaio 1983 quando furono rubate le due corone d’oro, la corona di stelle pure d’oro e la rosa d’oro donata dal re Ferdinando e altri oggetti preziosi. Alla fine il poliziotto le procurò una sedia davanti alla cattedrale e lei si sedette per dire le “sue devozioni”. Quando finì si avvicinò al poliziotto e disse: "acchiatl, ioie so prgoit piur p lour", memore dell’invito alla preghiera del Vescovo Brustia, il pastore che venne dal nord ad accendere la fiamma della carità dopo i disordini sociali del dopoguerra. Nel 1958 mons. Brustia fu criticato aspramente per non aver consegnato alla giustizia il ladro. Ma il Vescovo rispose che, a parte il segreto confessionale, nessun carcere lo avrebbe redento come il rimorso della sua coscienza.

San Nicola di Myra è tra i santi più popolari al mondo. Lo è in modo particolare per tutte le chiese ortodosse. Lo era già quando viveva nei primi secoli del cristianesimo per la sua leggendaria carità che a volte si trasformava in miracoli. Era tale la fama che i baresi decisero di trafugarlo e portarlo a Bari. Da allora i popoli orientali hanno avuto nostalgia del loro santo che invocano soprattutto nel pericolo.

Ksenia e Irina vivevano tranquille in Ucraina, erano entrambe molto devote di san Nicola e avevano sognato tante volte di fare un pellegrinaggio a Bari per visitare la tomba di quel santo tanto popolare. Scoppiata la guerra nel loro Paese scelsero subito di venire in Italia per mettersi sotto il manto del loro santo protettore. Le circostanze e le amicizie le portarono a Napoli dove si erano sistemate abbastanza bene con il pensiero sempre proteso a Mariupol dove erano rimasti i loro parenti e dove infuriava la guerra. Un giorno sentirono di un bombardamento a tappeto e si interruppero le comunicazioni con i familiari. Passa un giorno, passa l’altro, sempre silenzio. Ksenia e Irina decidono allora di fare un salto a Bari per pregare sulla tomba di san Nicola e raccomandare a lui i parenti sperando che il telefonino tornasse a squillare. Gli ortodossi hanno un rapporto quasi morboso con le icone. È una fortuna non avere una immagine (fotografica) di Gesù e Maria: questo consente a tutti gli artisti nei secoli di immaginarli con i volti del tempo, con le fisionomie dei loro sentimenti fino a farle entrare nelle loro famiglie. Qualcuno della mia età ricorderà il piano del comò in camera da letto con le foto dei nonni, genitori e persone care scomparse inframmezzate da immagini sacre con uno o due lampade ad olio. In ogni casa c’era il quadro di una Madonna particolarmente cara con la quale si dialogava in ogni circostanza lieta o triste che fosse. L’immagine sacra ci fa penetrare nel mistero, ci fa prendere coscienza della grandezza di Dio.

Quella mattina Irina e Ksenia trovarono la basilica di san Nicola chiusa perché nella notte dalla statua di San Nicola erano stati portati via i preziosi che l’adornavano. Piansero in ginocchio le due donne sulle scale del sagrato pensando ai parenti lontani di cui non avevano notizie.

Quella statua di san Nicola simboleggia la fragilità dell’uomo attuale: imponente all’esterno con preziosi paramenti sacri e le dotazioni di oro e argento, povera all’interno, un manichino fatto con materiale leggero per essere facilmente trasportabile in processione. Parabola dell’uomo che mette tutto l’impegno nell’apparire mentre un cuore arido anima a volte la sua vita.

Noi non sappiamo e non sapremo mai chi fu nel 1958 a riconsegnare la refurtiva al vescovo, non sapremo perché lo fece: se era un ladro quel giorno diventò uomo. Chi saprà mai le vere ragioni che hanno indotto il tunisino a un colpo così clamoroso, pur sapendo che per lui i risultati sarebbero stati modesti, come sempre accade per una refurtiva? Per fortuna anche a Bari tutto è stato ritrovato.

Nei tempi lontani il senso del sacro era generale e nessuno si sognava di rubare quanto “apparteneva” al divino, anzi il popolo ci teneva a offrire qualcosa di sé. Chi ama la storia di Andria sa con quanta generosità il popolò rinunciò ai pochi monili che aveva in casa per realizzare la campana della Madonna. Era il 1439 e da allora essa continua a suonare dal campanile della cattedrale sopratutto nei momenti del pericolo. Poi si diffusero gli ex voto: l’educazione comune vuole che si dica grazie quando si ottiene un favore e chi più dei poveri sa che non tutto dipende da noi e che la mano di Dio può risultare spesso provvidenziale. Ora il senso del sacro è meno diffuso, la tecnologia ci ha convinti che possiamo farcela da soli: gli ex voto sono stati eliminati anche dalle scenografie delle chiese. Tuttavia ci sono persone che continuano a donare quanto di meglio possiedono. Ci chiediamo sempre se questi doni della sensibilità umana siano ben custoditi onde evitare furti sacrileghi. Anche se ci sarebbe un modo migliore per valorizzarli. “Va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi”.

Il 24 agosto del 1985 Mons. Lanave, nel consegnare alla città la nuova fiammante statua della Madonna dei miracoli, compose una stupenda preghiera di cui porgo pochi stralci:

“Così (i nostri padri) ti fecero bella, maestosa, grande, preziosa. Ti portarono ogni anno al Santuario quasi a identificarti con la tua immagine originale dipinta sul tufo. Poi dal Santuario ti portavano in città, ti accoglievano festosi. Ti accompagnavano per le vie principali della Città, pregando, acclamandoti… Ma una brutta notte (il misfatto era nell’aria) il 6 dicembre del 1983, facce che hanno vergogna di mostrarsi, uomini senza coscienza e senza fede, entrarono in cattedrale e portarono via i santi patroni… Noi attendemmo, sperammo che la Madonna ci fosse ridata. Ma invano. Poi decidemmo. Nel giro di un anno abbiamo rifatto la tua immagine, o Maria. Con l’orgoglio, la devozione, la generosità dei nostri padri. Ti abbiamo fatto preziosa come prima, forse più bella di prima.

Alla maestà austera di una regina dell’ottocento è subentrata la maestà giovanile, benevola del nostro tempo. Tu sei presente in mezzo a noi con questo segno, con questa immagine, intorno alla quale ci sentiamo popolo unito dai caratteri distintivi che vengono dalla matrice cristiana: popolo radicato nella famiglia, nell’amore al lavoro, nella fedeltà”.

È vero, attorno alla Madonna dei miracoli Andria ha costruito la propria identità.