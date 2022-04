Salvo dopo un infarto, la sua famiglia ringrazia i medici del Bonomo: «Nessuno si salva da solo»

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la lettara aperta a firma della famiglia Saccotelli che ringrazia i medici dell'ospedale Bonomo e tutti coloro che tempestivamente si sono prodigati per salvare la vita al capofamiglia colto nei giorni scorsi da un infarto. Spesso sono esempi contrari, di mala sanità, che fanno notizia sulle pagine dei giornali. Noi pubblichiamo questo ringraziamento con la consapevolezza che le testimonianze a lieto fine, che parlano di sanità che funziona bene, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, siano necessarie per ricordare a tutti il delicato quanto necessario rapporto medici-pazienti: un rapporto basato, in primis, sul rispetto reciproco.

«La speranza è tipica dell'uomo. Edmund Husserl considerava l’uomo "un essere che progetta il suo futuro" poiché ricerca nell’avvenire una serenità maggiore di quella che vive nel presente. Tuttavia, la speranza non è spesso nelle mani di un solo uomo che, col suo agire, si scontra con l'indeterminatezza del futuro e con lo sgomento che essa genera.

È questa la condizione che ha segnato la sera di mercoledì 23 marzo. In un istante abbiamo visto quella speranza dissolversi davanti ai nostri occhi, affievolirsi sul ciglio della strada, accanto ad un silenzio assordante e bagnato dalle lacrime, innanzi alla vita di un padre che sembrava terminare, scandita al tempo di una aritmia che si faceva sempre più “piatta”.

In quei momenti noi l’abbiamo vista la speranza sfuggirci di mano, non l’abbiamo più percepita sotto il nostro controllo. Ma “nessuno si salva da solo” e, in un istante, abbiamo accolto nella nostra nuova vita persone che l’hanno rideterminata, dandone un nuovo senso.

Il suono di quelle sirene che in quei minuti interminabili stavamo attendendo come se fosse l’ultimo treno verso la vita, con il loro bagliore blu che illuminava l’oscurità del momento, si palesarono ai nostri occhi. La rapidità con la quale si mossero i primi soccorritori accorsi sul posto riportò nei volti attoniti di chi assisteva la scena quel senso di speranza che era stato perduto.

Il sistema sanitario, che tra tante difficoltà supporta il nostro Paese, è spesso denigrato da chi non ne comprende gli sforzi, i sacrifici e la dedizione in un contesto di risorse limitate, spesso limitatissime. Invero, non dobbiamo elogiare il lavoro di questi angeli in camice bianco solo nella necessità (come durante la pandemia), con un atteggiamento miope e poco rispettoso della quotidiana dedizione di queste Donne e Uomini.

Loro, in pochi istanti, sono stati capaci di compiere un vero e proprio miracolo, sperando loro stessi contro speranza, fiduciosi di un traguardo che sembrava irraggiungibile. Come una squadra rodata alla perfezione, hanno issato le vele e condotto verso una riva sicura una vita che sembrava essersi persa alla deriva.

Non possiamo dunque rimanere indifferenti e sentiamo la necessità di dover ringraziare pubblicamente questa “squadra”. Non saremo mai abbastanza riconoscenti ai primi intervenuti sul posto, agli operatori del “servizio sanitario di emergenza 118” guidato dalla dott.ssa Rosa Mosca, coadiuvata dall’infermiere Mauro Marcone e dai soccorritori Luigi Scardigno e Vincenzo Bernardi ed a tutto il personale dell’unità di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile “Lorenzo Bonomo” di Andria. Così come fondamentale è stato l’intervento di tutti i medici e degli infermieri del Reparto di Cardiologia ed Emodinamica, diretta dal dott. Francesco Bartolomucci e del Reparto di Anestesia e Rianimazione.

Accanto al personale medico permetteteci di ringraziare pubblicamente la dottoressa Maria Liberatoscioli e Riccardo Conversano che hanno praticato il massaggio cardiaco nell’attesa dell’intervento dei sanitari, oltre a tutti i vicini di casa ed ai passanti di cui non conosciamo il nome, ai quali siamo comunque grati».