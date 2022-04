Trasporto pubblico, istituite due nuove fermate: una su via Bisceglie e l'altra in via Maraldo

Dopo lo spostamento del capolinea degli autobus in largo Ceruti e il periodo di rodaggio del nuovo tragitto dei mezzi, l'amministrazione, su sollecitazione di una delle società che effettua il servizio di trasporto, ha deciso di istituire, oltre a quelle di via Bisceglie, due nuove fermate su via Maraldo e su via Bisceglie, all'altezza della rotatoria via Gerusalemme.

Nello specifico, il divieto di sosta h24 con rimozione coatta di tutti i veicoli è stato istituito nei seguenti tratti di strada:

su via Maraldo , all'altezza del civico civ. 4;

, all'altezza del civico civ. 4; su via Bisceglie, all'altezza della rotatoria con Via Maraldo e Via Gerusalemme, ove è presente una rientranza del marciapiede.

Le aziende interessate all’effettuazione delle fermate dei bus istituite avranno l’obbligo di installare, a propria cura e spese, le relative paline di fermata.

I posti riservati dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario per effettuare la salita e la discesa di passeggeri. Terminate queste operazioni il bus dovrà riprendere immediatamente la marcia per consentire ad altri mezzi di poter effettuare le stesse operazioni. Per nessun motivo detti posti potranno essere utilizzati per le soste prolungate.