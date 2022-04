Bandane "La Téranga" anche nelle corsie del Bonomo

Un ordine insolito quanto atteso e felicemente evaso è giunto alla sartoria sociale La Téranga gestita dalla comunità Migrantesliberi. Nico Tortora, infermiere professionale al Bonomo di Andria, referente del sindacato NursingUp Bat, ha commissionato le bandane per il personale sanitario del reparto di Rianimazione del locale nosocomio.

Colorate e cucite dalle mani esperte degli ormai professionisti inseriti nel laboratorio della sartoria sociale, che da 5 anni lavora instancabilmente per ricucire storie di umana sofferenza, le bandane giungono al personale sanitario che quotidianamente percorre quei luoghi di sofferenza e di speranza. Un messaggio forte di solidarietà che parte, in questi giorni concitati e preoccupanti per la guerra in Ucraina.

Il progetto della sartoria sociale “La Téranga”, sostenuto anche dall’8xmille della Chiesa Cattolica per il tramite della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, continua a solcare i suoi mari con la stessa barchetta che da ormai 5 anni galleggia stabilmente e orgogliosa mostra la sua bellezza a tutti coloro che la scelgono per celebrare anche i giorni lieti attraverso l'acquisto di confettate, bomboniere e regali solidali recandosi presso lo store di via Pascoli, 7 ad Andria.

La Téranga cuce e firma i momenti più significativi di chiunque voglia sostenere e condividere la filosofia e quindi i prodotti generati dalla piccola imprenditorialità etica che con una grande attenzione alle persone e all'ambiente, continua a generare "bellezza sostenibile".