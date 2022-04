Dopo circa due anni dall’inizio dei lavori di recupero e riqualificazione dello stabile abbandonato per anni, sabato 9 aprile a partire dalle ore 18:00 apre ufficialmente le sue porte La Fabbrica, il nuovo spazio culturale ed associativo pugliese.

Situata nella periferia di Andria, La Fabbrica è un progetto che si è posto l’obiettivo di reinventare una vecchia fabbrica di chiodi di 1300 metri quadri, trasformandola in un terzo luogo culturale e associativo. Uno spazio per tutti, fatto da tutti, immaginando una programmazione in collaborazione con le associazioni locali, artisti e attori emergenti attraverso residenze artistiche, spettacoli, concerti, laboratori, esposizioni, workshop, markets. L’inaugurazione sarà l’inizio di una meravigliosa avventura.

Ad animare la serata saranno presenti i due musicisti Daria Falco e Bruno Galeone, accompagnati da artisti che hanno dato il loro prezioso contributo in qualità di ospiti del disco “D’accordo”. Si tratta di Gianni Gelao (chalumeau), Davide Chiarelli (percussioni e tamburello) ed Emanuele Coluccia (sassofono) con la partecipazione straordinaria dell’attore Piero Rapanà come voce narrante.

A regalare sorrisi e spensieratezza, Stefano Bitetti in arte Mr. Santini in Quasimusicale, il suo show dal sapore decisamente di altri tempi, che fonde giocoleria ed equilibrismo a gags musicali. Paragonato dal pubblico in più occasioni al grande Buster Keaton, Mr. Santini porterà lo spettatore, coinvolgendolo direttamente nella sua performance, all'interno di un mondo fatto di equilibri precari e comicità.

Le sorprese in Fabbrica non possono mai mancare, un invito spassionato per andarla a visitare.

L’ingresso è gratuito per i soci e ci si potrà tesserare in loco direttamente all’inaugurazione.