Oggi l'inaugurazione dell'Emporio Solidale "Le Dodici ceste”

Oggi pomeriggio, ci sarà l'inaugurazione in via Vecchia Barletta 206 dell'Emporio Solidale "Le Dodici Ceste" della Misericordia di Andria. Un progetto di respiro nazionale, fortemente voluto da Confederazione Nazionale, e che trova un importante punto di riferimento anche ad Andria visto anche il trentesimo anniversario della fondazione della Confraternita. L’emporio solidale funzionerà come un vero e proprio supermarket della solidarietà ed in questi mesi è stato importante il lavoro dei volontari giallociano per consentire di mettere in rete diverse realtà imprenditoriali, donazioni dei cittadini ed esigenze dei più bisognosi.



Il pomeriggio si articolerà in due momenti. Il primo momento avrà il via alle 17 con la presenza di Sua Ecc. Mons. Luigi Mansi per la benedizione della struttura e più in generale dell’attività solidale che i volontari della Misericordia di Andria porteranno avanti all’interno dell’Emporio Solidale. Un momento di riflessione e di incontro che particolarmente sentito e voluto dalla Confraternita e dal Vescovo della Diocesi di Andria. A seguire alle 18, invece, ci sarà l’inaugurazione vera e proprio dell’Emporio Solidale “Le Dodici Ceste” alla presenza delle autorità civili con il Sindaco della Città di Andria Giovanna Bruno. Un saluto e la spiegazione del progetto nei dettagli ed il via formale di tutta l’attività messa in campo e su cui si lavora alacremente già da diversi mesi.