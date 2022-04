Profilo della Salute, dal Comune nuovo impulso per riprendere le attività

Il Comune di Andria, come noto, è impegnato nella redazione del Profilo di salute, uno strumento utile per evidenziare le condizioni di rischio e di disuguaglianza della popolazione, un approfondimento sulla qualità della vita e sui modelli di vita dei cittadini andriesi, per promuovere comportamenti e stili di vita più orientati alla salute, attraverso l’attuazione di azioni concrete.

Per tale ragione, il Comune di Andria, con funzione di coordinamento del Comitato tecnico-scientifico per la redazione del predetto “Profilo della Salute” della Città di Andria, costituito dagli Enti in indirizzo, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con l’ Associazione Onda d’urto – Uniti contro il cancro Onlus, che rappresenta 40 Associazioni cittadine, con la finalità di coadiuvare e fornire informazioni utili al Comitato tecnico-scientifico per la redazione del Profilo di salute.

Detto Comitato tecnico-scientifico ha già preliminarmente predisposto una griglia degli indicatori OMS per comporre il quadro generale del nuovo “Profilo della Salute”, sulle diverse aree e tematiche quali salute, benessere e qualità di vita delle persone, sugli aspetti demografici, ambientali, sociali ed economici, gli stili di vita, i trasporti, l’istruzione, il lavoro, il welfare e le cause di malattia, attraverso la raccolta dei relativi dati da valutare sulla base delle evidenze documentali in possesso di ciascun Ente interessato, come da schede che si allegano.

Sul tema, terminato il periodo di emergenza sanitaria che ha visto impegnati in prima linea la ASL e le Forze dell’Ordine, occorre riprendere le attività utili al Profilo.

Per questo si terrà un incontro tecnico operativo, di ricognizione sulle attività ad oggi svolte e su quelle da avviare, per domani 8 aprile 2022, alle ore 11.30, presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città in piazza Umberto I.