​«1° giornata - Trani domenica 27 marzo 2022: ASD FORTITUDO TRANI 72 - ASD ATLETICA ANDRIA 51; ASD FORTITUDO TRANI 40 - ASSORI FOGGIA 0; ASD ATLETICA ANDRIA 40 - ASSORI FOGGIA 0

2° giornata - Andria domenica 3 aprile 2022: ASD ATLETICA ANDRIA 103 - ASD FORTITUDO TRANI 106; ASD FORTITUDO TRANI 51 - ASSORI FOGGIA 61; ASD ATLETICA ANDRIA 63 - ASSORI FOGGIA 61

La 3° giornata di campionato si disputerà Domenica 10 Aprile presso la Città di Foggia. Infatti atleti e famiglie della ASD ATLETICA ANDRIA sono pronti per trascorrere insieme una giornata ricca di sport e inclusione. Per la nostra realtà associativa è ben chiaro che lo sport rappresenta un elemento fondamentale sul piano emotivo e sociale, un ambiente multidimensionale, dinamico, ludico e socializzante.

Il baskin è una attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Un regolamento, composto da 10 regole, ne governa il gioco conferendogli caratteristiche incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società.

Attualmente in Puglia sono affiliate all'EISI dieci realtà sportive, di cui sei aderenti al campionato regionale di Baskin. L’Ente Italiano Sport Inclusivi (acronimo EISI) è un Ente di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP).

In qualità di Delegata Regionale di Baskin per la Puglia ed allenatrice della squadra ASD ATLETICA ANDRIA, sono orgogliosa della presenza di una squadra senior di baskin presso la Città di Andria. Da svariati anni il nostro obiettivo consiste nel creare , attraverso lo sport, dei contesti inclusivi che possano dare a tutti la possibilità di praticare attività sportiva, di socializzazione e di aggregazione. Infatti, all'interno del nostro team , sono presenti Allenatori qualificati, Insegnanti di Educazione Fisica e di Sostegno, Terapisti comportamentali, Psicologi e volontari».