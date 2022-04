"Passione di Cristo Vivente", il musical del gruppo giovani della parrocchia "Madonna della Grazia"

Il gruppo giovani, giovanissimi e adulti della comunità parrocchiale Madonna della Grazia di Andria hanno progettato, pensato e realizzato un musical sulla “Passione di Cristo Vivente” per entrare nel mistero che tra qualche giorno si celebrerà.

Il musical sarà rappresentato nei giorni: 10-11- e 12 aprile 2022 nell’Oratorio “Carlo Acutis” della Parrocchia Madonna della Grazia. Le tre rappresentazioni avranno inizio alle ore 20:00.

«È questo un coinvolgente viaggio nella memoria dell’evento fondamentale della fede cristiana, ricordato e rivissuto in modo vibrante e commovente. Dall’ingresso di Gesù a Gerusalemme fino all’annuncio dell’Angelo alle donne davanti al sepolcro e alla rivelazione a San Tommaso. In tutto questo c’è la musica, -commenta don Vincenzo Del Mastro parroco della parrocchia Madonna della Grazia- una musica di grande potenza espressiva che racconta, commenta, evoca, scuote. Che ci avvolge in una sospensione del tempo e dello spazio e diventa un tutt’uno con i fatti e le parole. Ritmi e suoni disegnano i luoghi e i momenti, accompagnano le voci e guidano le azioni dei personaggi sul palcoscenico per regalarci, la grande emozione di vivere la Passione di nostro Signore Gesù Cristo».

Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria della parrocchia sita in Via Mons. G. Ruotolo, Andria.