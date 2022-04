Grande affermazione del Csa alle elezioni per il rinnovo delle RSU negli enti locali

La Coordinatrice Aziendale e Territoriale dell’O.S. CSA Regioni Autonomie Locali del Comune di Andria Avv. Raffaella Scamarcio è lieta di annunciare la riaffermazione “alla grande” del CSA nella competizione elettorale RSU 2022 nei seguenti comuni di Puglia: Andria, Bari, Alberobello, Grumo Appula, Terlizzi, Canosa, Trinitapoli, Vieste, Ruvo, Santeramo In Colle, Noci, Bisceglie, Brindisi, provincia di Foggia, Trepuzzi e Squinzano, in provincia di Lecce ed altri Comuni di cui si attendono i dati definitivi, grazie al supporto e alla massima e fattiva collaborazione del Segretario Regionale CSA/FIADEL PUGLIA, Dott. Sebastiano Zonno.

Massima soddisfazione per il risultato elettorale RSU nel Comune di ANDRIA che vede quali Consiglieri eletti per il CSA Regioni Autonomie Locali l’Avv. Raffaella Scamarcio ( che viene riconfermata dai dipendenti comunali per l’ennesima volta dal primo anno della sua competizione elettorale RSU iniziata nel 2007) e l ‘Avv. Pasquale Lombardi, nonostante le parecchie defezioni di voto causate dalle andate in quiescenza di molti dipendenti comunali iscritti e non al CSA e di chi purtroppo per problemi di salute, causa contagio COVID, non ha potuto esprimere il suo voto di preferenza al CSA.

Un particolare ringraziamento a tutti i dipendenti che hanno nuovamente dato fiducia al CSA Regioni Autonomie Locali e a tutti gli altri seguenti colleghi che hanno contribuito, con la loro candidatura ed il loro impegno, all’ottimo risultato ottenuto dal CSA in questa tornata elettorale: Dott.ssa Grazia Prodon (la prima dei non eletti), Rag. Matteo Cassetta, Ing. Nicola Selvarolo, Assistente di P.M. Sonia Lacerenza, Giacomo Porro e Cosimo Angione.

Un doveroso ringraziamento a tutta la Commissione elettorale ed in particolare alla preziosa collaborazione del suo Presidente Dott. Giovanni Aloisio e del collega Geom. Nicola Suriano che ha ricoperto il ruolo di scrutatore per il CSA.