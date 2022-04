La sera del giovedi santo il centro storico di Andria quest’anno si animerà fino all’inverosimile come accadeva nel passato. È raro nel tempo moderno trovare la coda all’ingresso delle chiese anche per la messa domenicale. Quella sera invece, come da tradizione, tutti recuperano il loro carattere cristiano per fare uno dei gesti più significativi: Gesù si è fatto pane per alimentare la nostra fede e il popolo, consapevole di aver ricevuto un grande dono, si prostra in ginocchio per riconoscere i propri limiti e adorare il mistero divino. Infatti quelli che visitiamo non sono “sepolcri” ma l’esposizione del più grande prodigio da lui compiuto. Cristo non è ancora morto. Per favorire questo atto di fede possono essere utili anche i confetti.

Francesca aveva preparato i propri figli (un maschietto e una femminuccia) per fare questa visita alle sette chiese previste dalla tradizione. Il popolo riesce sempre ad aggiungere un elemento folcloristico per rendere più interessante il culto. Tornato il padre dal lavoro i bambini diedero fretta perché dovevano uscire tutti insieme a “fare i sepolcri”. In verità la loro gioia derivava dal fatto che avevano visto la mamma preparare il sacchetto di confetti nascosti a carnevale assicurando ai figli che se avessero fatto i bravi ne avrebbero avuto uno dopo la visita a ogni chiesa. Che significava “se avessero fatti i bravi”? fu la domanda che si pose la stessa Francesca senza essere capace di dare una risposta. Lo chiese al marito, il quale, legato al concetto di sepolcro, rispose in maniera banale: è na specie d “Cunz” che si fa quando muore qualcuno. La risposta non soddisfece Francesca che si riservò di chiederlo alla mamma o alla nonna alla prima occasione.

Fu fortunata perché entrando nella cattedrale vide un sacerdote con un libro in mano (il breviario) che recitava le sue preghiere. Si avvicinò cautamente e gli pose la domanda. Il sacerdote, che aveva conosciuto la guerra e i tormenti della miseria, rispose che il comportarsi bene derivava dalla usanza che i fedeli una volta facevano le visite alle chiese pregando e non ridendo e scherzando come purtroppo accade oggi e aggiunse: il confetto in bocca, che non doveva essere masticato ma doveva sciogliersi lentamente, serviva per rimanere zitti nel passaggio da una chiesa all’altra in modo da mantenere il raccoglimento.

All’uscita Francesca spiegò al marito e ai bambini il senso di un gesto che poteva apparire banale invece era significativo. I bambini ovviamente capirono a modo loro e cominciarono a far sciogliere in fretta il confetto chiedendo poi alla mamma di darne un altro per mantenere il silenzio. Quella sera i confetti non bastarono, nonostante i genitori, capita la solfa, avessero rinunciato alla loro parte. Il silenzio bene prezioso nella settimana santa! Stanno zitte le campane e gli organi delle chiese. Il creato attonito si ferma ad ammirare la meraviglia della Redenzione.

Ero intento a scrivere questo ricordo quando mi viene in mente don Tonino Bello seduto in carrozzella, la sua malattia era allo stadio terminale, sul presbiterio della sua cattedrale a Molfetta, durante la messa crismale del giovedi santo del 1993. Stette in silenzio durante tutta la celebrazione assorto nel suo colloquio senza parole con Dio: sapeva che era in procinto di vederLo di persona. In seminario Don Mario (Melacarne) ci diceva che Dio non ha bisogno delle nostre parole; se mai è Lui che ha voglia di parlare con noi e noi possiamo ascoltarlo solo nel silenzio.

Ho conosciuto don Tonino negli anni Ottanta quando per due volte ho fatto l’esperienza di dirigere l’Istituto Apicella (per sordomuti) di Molfetta. In quell’istituto quel santo vescovo si sentiva come a casa. Spesso si presentava a celebrare messa nella cappella con le suore per poi fermarsi a colazione con loro. Una lunga colazione (con i favolosi biscotti delle suore), alla quale tante volte ho partecipato anch’io che ero solito passare da Molfetta prima di andare in Provincia. Si fermava a chiacchierare con loro, ascoltava le loro problematiche (le persone consacrate hanno bisogno di una attenzione maggiore da parte del pastore) e poi si interessava dei problemi dei ragazzi che frequentavano l’istituto. E fu proprio parlando di queste problematiche che facemmo una epocale rivoluzione.

Nel 1987 decidemmo di celebrare ad Andria il carnevale senza uova marce e farina. Ne venne fuori un grande corteo di maschere per preparare le quali fu coinvolta tutta la città attraverso le scuole, le parrocchie, le associazioni. La scuola elementare Rosmini ebbe l’idea di realizzare un corteo di dame e cavalieri con Federico II di Svevia, coinvolgendo il direttore Massaro, il prof. Petrarolo, il pittore Bramante e la signora Dina Mosca. Il corteo ebbe tale successo che io lo portai ad esibirsi nel palazzo della provincia il successivo giorno di san Giuseppe onomastico del presidente. Ne parlò tutta la stampa locale dalla Gazzetta a Puglia ecc. “Il re splendido circondato da ossequiosi dignitari. Questa silenziosa processione incede verso la sala consiliare dalla quale escono dolcissime note di una musica celestiale… Gli impiegati escono dalle loro stanze, osservando ammutoliti. Qualcuno accenna a un applauso che immediatamente si spegne per non rompere l’incantesimo… (Puglia 25.3.87)

A pranzo portai i ragazzi all’Istituto Apicella e dopo aver mangiato organizzammo una partita tra gli andriesi e gli audiolesi. Facendo l’arbitro notai che gli audiolesi più che al pallone miravano alle gambe dei ragazzi. Ne parlai con i responsabili dell’Istituto, con le suore e anche don Tonino. Mi dissero che era una specie di invidia nei confronti dei ragazzi sani. Nacque l’iniziativa di aprire l’istituto ai ragazzi di Molfetta e l’assistenza scolastica nella città di appartenenza: ad Andria fu coinvolta la scuola media Fermi. Fu un successo tanto che dopo pochi anni l’Istituto chiuse. Gli audiolesi frequentavano le scuole del territorio di appartenenza con il supporto dell’insegnante di sostegno.

In quel periodo capitava di vedere assembramenti in un bar: era don Tonino che era entrato per un caffè. Era una scusa. In realtà egli ci entrava per chiacchierare con gli avventori. Il pastore non aspetta che le pecore vadano da lui, è lui che le cerca per portarle a “CASA”. C.A.S.A. fu l’acronimo della Comunità di Accoglienza e Solidarietà “Apulia” che egli fondò per liberare le persone dalla tossicodipendenza, quasi a sottolineare che il recupero vero può avvenire solo in famiglia. Molti sono gli episodi a testimonianza del suo amore per gli ultimi: aprì l’episcopio ai barboni, che a capodanno una volta volle portare al ristorante; ne dovette girare una decina prima di trovarne uno disposto ad ospitarli, pur avendo egli assicurato che avrebbe pagato prima. Avevano paura di perdere gli altri clienti. Disse una volta che il suo rammarico più grande era quello di non avere occhi e mani per raggiungere tutti coloro che chiedevano aiuto. “Il viaggio più lungo è quello che conduce alla casa di fronte”. Aveva ragione: a volte non sentiamo la richiesta di aiuto persino di chi ci vive a fianco.

Divenuto presidente della PAX CHRISTI diede un nuovo volto alla ricerca della pace. Lo spiegò quando organizzò il viaggio a Sarajevo, dove con un gruppo di volontari si frappose tra i fronti contrapposti. Ricordò Francesco d’Assisi che si frappose tra il sultano e i crociati per far capire che la violenza non è in grado di risolvere i problemi tra i popoli. Francesco ebbe successo. “Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano, all’ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te! Ma non basta saper volare con Te, Signore tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il mio fratello e di aiutarlo a volare”.

In questo momento tragico per l’umanità, la cui sopravvivenza è assediata da pandemia e guerra l’esempio di un testimone del nostro tempo può essere utile a tutti, cristiani e laici. Non a caso papa Francesco è andato a pregare sulla sua tomba l’anno scorso. Il silenzio è l’opposto della moina. Il silenzio è riflessione, è operatività. Almeno in questa settimana santa recuperiamo un po' di questo silenzio concentrandoci sulle cose essenziali per la vita. Ci aiuterà il video con una riflessione di don Tonino Bello, parole di straordinaria dolcezza che possono fare da balsamo in questo triste momento per la umanità. Buona visione e auguri a tutti.