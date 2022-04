Profilo della salute: affluiscono i primi dati su sanità e salubrità della città

Passo avanti per la stesura aggiornata del Profilo della Salute del Comune di Andria. La Sindaca, avv. Giovanna Bruno, ha coordinato venerdì scorso, nella sala consiliare, l'incontro tra Asl, rappresentanti del Forum Ricorda Rispetta e personale comunale del Servizio Ambiente. Dall'Asl, con l'autorevole presenza della direttrice generale, dott.ssa Tiziana Di Matteo, è arrivata la conferma della disponibilità dei primi dati epidemiologici aggiornati al periodo di studio e che devono intendersi come una prima base conoscitiva da integrare costantemente. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sull'afflusso dei dati, di origine istituzionale diversa, necessari per la stesura del Profilo della Salute che il Sindaco ha definito «uno strumento decisivo, ed in continuo divenire, necessario per l'Amministrazione per conoscere i macro dati di sviluppo della città, la natura di alcuni fenomeni, i perchè di alcuni trend. È uno strumento utile per evidenziare le condizioni di rischio e di disuguaglianza della popolazione, un approfondimento sulla qualità della vita e sui modelli di vita dei cittadini andriesi, per promuovere comportamenti e stili di vita più orientati alla salute, attraverso l’attuazione di azioni concrete. Per questo tutti i dati che stanno emergendo e che emergeranno saranno preziosi per farne derivare provvedimenti coerenti. Non solo: il Profilo ci serve, con l'ausilio degli esperti dell'Asl, per capire come sulla condizione sanitaria della nostra popolazione stiano incidendo i fattori di rischio ambientale, per esempio sulle neurodiversità e l'infertilità. Dunque è un documento di partenza il nostro, da aggiornare grazie ai dati che ci arriveranno da Arpa, Aress, forze dell'Ordine, e alla stretta collaborazione con l'Asl che non mancherà, come conferma la presenza oggi, a questo tavolo, del Direttore Generale dell'Asl, Tiziana Di Matteo. Dunque fotografiamo l'esistente e poi monitoriamo l'andamento dei fenomeni. Per questo il tavolo tecnico, da quando è stato istituito da questa Amministrazione, si sta aggiornando con una cadenza bimestrale, seguendo le fasi di redazione del Profilo medesimo».

La dott.ssa Di Matteo Tiziana, Direttore generale Asl Bat al termine dell'incontro: «È stato l’inizio di un’attività che sicuramente sarà lunga. Quindi abbiamo messo un primo tassello fondamentale ed importante, è un tema al quale sono particolarmente sensibile e quindi la tutela dell’ambiente che è uno degli obiettivi prioritari della ASL. Sicuramente l’azienda ASL è disponibile a dare ogni contributo utile per consentire di raggiungere poi quello che è l’obiettivo, ovvero partire da un dato che sia completo ed analitico per poi determinare e verificare se ci sono delle cause ambientali che hanno determinato l'incidenza su particolari patologie. Ringrazio la sindaca per avermi invitato a questo tavolo tecnico e parteciperò personalmente agli incontri che si terranno anche per le prossime sedute, perché questo è un lavoro che inizia oggi ma che chiaramente richiede del tempo e quindi parteciperò attivamente e personalmente, proprio perché è un team che ritengo proprio importante”.

Al termine dell'incontro il dottor Dino Leonetti, componente del Forum Ricorda Rispetta, ha dichiarato: «Io dò atto a questa amministrazione, non lo faccio per piaggeria, ma proprio per dovere di cronaca, che c'è un'attenzione e una sensibilità che noi come cittadini cercheremo ovviamente di utilizzare a beneficio della collettività. Il nostro interesse punta alla prevenzione primaria non solo delle malattie neoplastiche dei tumori, ma di tante altre situazioni penso all'autismo, in cui una chiara correlazione, per esempio con fattori inquinanti, è ormai acclarato dal profilo di salute della città. Noi avremo non solo i dati sullo stato di salute dei cittadini, ma anche i dati sullo stato della città. Capiremo finalmente se la nostra è una città sana o città malata».

Anche l'assessore Cesare Troia ha definito il Profilo della Salute fondamentale «come base di conoscenza per l'azione dell'Amministrazione e questo vale soprattutto per l'Amministrazione Bruno che si muove all'insegna della sostenibilità».