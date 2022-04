"PNRR e Fondi Europei": se ne parla domani al chiostro San Francesco

"PNRR e Fondi Europei" è intitolato così il convegno organizzato dalla rete civica Futura, previsto domani, martedì 12 aprile ad Andria, ore 18,30 presso la sala conferenze del chiostro di San Francesco. Un focus attento sulle programmazioni e sulle potenzialità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può garantire al nostro territorio a beneficio di tutti i cittadini.

Previsti interventi istituzionali di: Sebastiano Leo – Assessore regionale al lavoro e formazione; Cesare Troia – Assessore alle Radici del comune di Andria; Donata Di Meo – Delegata Amministrazione provinciale PNRR e Massimo Cassano – Direttore Agenzia regionale del Lavoro.

Comunicazioni per le idee progetto saranno a cura di: Francesca Magliano – ass. Amiche per le Amiche – lavoro femminile e digitale; Felice Gemiti – ONLUS e ass, di impresa Amici per la Vita - reti di imprese e centri di competenza; Tonia Lomuscio – associazione imprese del PIP di Andria - comunità energetiche e servizi; Riccardo Cassetta - presidente Confindustria Bat – logistica e economia circolare nell’agroalimentare; Flavio Troia – Esperto economia digitale - Innovazione digitale nel PNRR; Antonio Campana - Esperto in formazione professionale - Lavoro formazione e innovazione chiave di sviluppo.

I lavori saranno coordinati dal dott. Vincenzo Caldarone: «Noi vogliamo partire dalle idee di imprese e partner sociali per farle diventare, con il supporto delle istituzioni, progetti, investimenti e azioni. Da sotto a sopra».