RSU Comune di Andria, Cagnetti ringrazia i dipendenti: «Ora ci attende un grande lavoro»

Pino Cagnetti (USB), presidente uscente della Rappresentanza Sindacale Unitaria, tra i più suffragati nelle elezioni per il rinnovo dell'organismo che raggruppa le organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali ha condiviso il messaggio che segue rivolto a tutti i dipendenti del Comune di Andria:

«Il 5, 6 e 7 Aprile u.s. si sono svolte nel nostro Comune, come in tutto il Comparto delle Funzioni Locali, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie che ha visto nel nostro Ente la partecipazione della quasi totalità dei dipendenti (il 94%) dando ulteriore dimostrazione di maturità, sensibilità e consapevolezza dell’importanza del diritto di voto come strumento di democrazia all’interno delle sedi di lavoro e di questo la nostra lista ne è certa.

Per questo ed altro ancora, va a tutti i colleghi, senza alcuna distinzione di appartenenza sindacale, il plauso e l’apprezzamento di tutta la nostra lista e del mio in particolar modo, posto che, per l’ultima volta, mi ha visto partecipare anche se non attivamente, per i motivi di cui molti colleghi sono a conoscenza.

La nostra lista ha scelto di partecipare alla tornata elettorale in modo semplice e naturale, privilegiando il confronto diretto e immediato con i colleghi, condividendo i motivi della propria discesa in campo e illustrando per sommi capi quali fossero i propri intendimenti per cercare di dare il proprio contributo alla risoluzione delle diverse problematiche che attengono al benessere dei dipendenti, non ultima la carenza ormai atavica del personale ridotto ormai al lumicino, non dimenticando nel contempo il grave e difficile momento che sta attraversando il nostro Ente da alcuni anni.

E i risultati si sono visti. Ancora una volta è stato raggiunto un obiettivo impensabile all’inizio della campagna elettorale che ci vede confermare il numero dei voti dell’elezione di quattro anni fa con l’elezione nuovamente di tre Rappresentanti in seno al Consiglio RSU.

Per questo motivo, anche a nome di tutti i candidati della lista, voglio rivolgere a tutti i dipendenti al di là di ogni appartenenza sindacale un grande grazie di cuore per la sentita partecipazione al voto e in particolar modo a tutti quei colleghi/amici che si sono impegnati in prima persona, a tutti coloro che spontaneamente si sono proposti come candidati nella lista perché sin dall’inizio hanno creduto nel percorso che ci eravamo prefissati, per finire ai tanti colleghi che hanno sostenuto con il loro consenso la nostra lista riconoscendola come soggetto credibile, serio, competente e concreto.

Questo risultato molto apprezzato ci riconosce l’impegno svolto nei precedenti anni sempre ed esclusivamente rivolto al benessere dei lavoratori e nel contempo ci spinge a continuare sempre di più sulla stessa strada a salvaguardia e a tutela del benessere e della professionalità di tutto il personale del Comune di Andria che negli ultimi anni, consapevole delle difficoltà che sta attraversando, ha dato grande prova di serietà, capacità, competenza, dimostrando grande attaccamento al dovere e senso di appartenenza.

Ora ci attende un grande lavoro, ma sono pienamente convinto che tutti insieme potremo raggiungere consistenti e positivi risultati».